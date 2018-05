Al gehoord van 'laze'? Lava bereikt kust van Hawaï en dat leidt tot nieuw gevaar Tessa Rens

21 mei 2018

09u33 0 Milieu De autoriteiten van Hawaï maken zich grote zorgen over de hete lavastromen van de uitgebarsten vulkaan Kilauea. Die hebben intussen de Stille Oceaan bereikt en dat brengt een nieuw gevaar met zich mee. Wanneer de lava in contact komt met het koude water, ontstaat namelijk een schadelijk product.

De combinatie wordt in het Engels ‘Laze’ genoemd, een samentrekking tussen ‘lava’ en ‘haze’ (nevel). Het gaat om een bijtend product, waarbij zoutzuurgas en vulkanische gasdeeltjes in de lucht terechtkomen.

Het product kan irritatie veroorzaken aan de longen, de ogen en de huid. Bij een vorige uitbarsting in het jaar 2000 kwamen zelfs twee mensen om het leven door de lavanevel. De inwoners van het eiland krijgen daarom de raad om zo ver mogelijk weg te blijven van plaatsen waar lava de oceaan instroomt.

Lava op been

De vulkaan Kilauea, een van de meest actieve vulkanen ter wereld, liet al een spoor van vernieling achter. Tientallen huizen werden opgeslokt en nog tientallen andere worden bedreigd.

Intussen is ook sprake van één zwaargewonde. Een man kreeg een klonter lava op zijn been toen hij op zijn balkon zat. De lava kwam terecht op zijn scheenbeen, en verbrijzelde alles vanaf daar tot onderaan zijn been. De man werd naar het ziekenhuis gebracht.