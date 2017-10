Al 14 miljoen euro schade door fipronilcrisis ADN

08u26

Bron: Belga 1 Photo News Milieu Drie maanden nadat de fipronilcrisis in alle hevigheid losbarstte, raamt de Boerenbond de totale schade voor Belgische pluimveehouders op zo'n 14 miljoen euro, bijna de helft meer dan bij een eerste berekening midden augustus. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen vandaag. Vooral het fipronilvrij krijgen van de stallen blijkt een pak lastiger - en dus ook duurder - dan aanvankelijk gedacht.

Hoewel de fipronilcrisis al een tijdje over haar hoogtepunt heen is - in juli waren nog 86 Belgische pluimveebedrijven geblokkeerd, nu nog elf - wordt nu pas duidelijk hoe zwaar de sector is getroffen. Door het gebruik van een verboden bloedluisbestrijdingsmiddel in kippenstallen bleven tientallen Belgische pluimveebedrijven maandenlang geblokkeerd. Tienduizenden eieren met te hoge concentraties fipronil moesten worden vernietigd.

Lees ook Lotus haalt koekjes uit de rekken omdat ze mogelijk sporen van fipronil bevatten

Midden augustus raamde de Boerenbond de totale schade voor de landbouwsector in ons land nog op 10 miljoen euro, maar dat blijkt vandaag een schromelijke onderschatting. "Nu we een beter zicht hebben op de totale omvang van het aantal blokkeringen schatten we de financiële schade voor de boeren op zo'n 14 miljoen euro", zegt Boerenbond-woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

De elf Belgische pluimveebedrijven die nog geblokkeerd worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn drie eierproducenten, vier bedrijven met soepkippen en vier firma's met opfokkippen.