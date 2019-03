Akkoord bij Verenigde Naties over "belangrijke" inperking van wegwerpplastic kv

15 maart 2019

18u20

Bron: Belga 0 Milieu De internationale gemeenschap heeft er zich vandaag toe verbonden plastic voor eenmalig gebruik tegen 2030 drastisch terug te brengen. Milieuactivisten menen dat deze belofte niet volstaat om het probleem van de verontreiniging in de wereld op te lossen.

Na lange gesprekken in Nairobi sloten de 170 lidstaten van de VN-organisatie UNEA (UN Environment Assembly) een akkoord om het verbruik te beperken van plastic zakjes, bekers of bestek, die goed zijn voor een stevig deel van de 8 miljoen ton plastic die elk jaar in de oceanen belandt.

Volgens het document verbinden de landen zich ertoe "de schade aan te pakken die aan onze ecosystemen aangericht wordt door het gebruik en de niet-duurzame verwijdering van plastic producten, onder meer door plastic producten voor eenmalig gebruik aanmerkelijk te beperken tegen 2030".



Volgens bronnen dicht bij de gesprekken oefenden verscheidene industrielanden, waaronder de Verenigde Staten, druk uit om de oorspronkelijke ambitie van het overleg af te zwakken. In het begin van de week stelde de slotverklaring nog voor om geleidelijk aan maatregelen te nemen om plastic voor eenmalig gebruik tegen 2025 uit te bannen.

