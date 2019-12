Afvalintercommunales roepen op om wijn- en champagnekurken bij te houden SPK

23 december 2019

21u38

Bron: VTM Nieuws 14 Milieu De komende dagen en weken zullen ze weer massaal knallen en ploffen: de champagne- en wijnkurken. Kurk is echter een duurzaam materiaal, dat maar eens om de tien jaar geoogst kan worden - uit de schors van de kurkeik die in het Middellandse-Zeegebied voorkomt.

Door de stijgende vraag staan de kurkboomgaarden onder druk. Beter recycleren is dus de boodschap. Alle afvalintercommunales roepen daarom op gebruikte kurken te bewaren, en na de feestdagen in te leveren in de recyclageparken. De afvalintercommunales brengen de kurken naar een sociale economiebedrijf, waar ze gesorteerd worden en vermalen tot granulaat. Dat wordt verwerkt tot Recycork, kwalitatief isolatiemateriaal voor woningen.

In West-Vlaanderen, dat wederom de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou’ lanceert, alleen al verdwijnen jaarlijks zo’n 19 miljoen kurken in de vuilbak, terwijl die dus perfect gerecycleerd kunnen worden.