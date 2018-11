Afrikaanse eilandstaten slaan alarm: klimaatverandering brengt bevolking in gevaar kv

08 november 2018

Bewoners van Afrikaanse eilanden worden enorm getroffen door de klimaatverandering: ze hebben niet alleen te kampen met meer hongersnoden, maar ook het aantal ziektes dat verspreid wordt door muggen neemt toe. De overheden van de eilandstaten roepen op tot dringende extra hulp.

Minstens 23 procent van alle overlijdens in Afrika zijn gelinkt aan het milieu, deelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mee. Dat is het hoogste cijfer ter wereld en zal naar verwachting nog stijgen. De opwarming van de aarde zal immers de voedsel- en watervoorziening en het weer nog meer verstoren, zegt Magaran Bagayoko, directeur besmettelijke ziekten in Afrika. De eilandstaten worden nu al bijzonder zwaar getroffen door de klimaatverandering, vertelde hij vandaag tijdens een conferentie in Gabon waar leiders uit heel Afrika beschermingsmaatregelen willen uitwerken voor hun bevolking en het milieu.

Muggen

“Er is een rechtstreekse link tussen de impact van de klimaatverandering en de kost van gezondheidszorg”, zegt Jean Paul Adam, minister van Gezondheid van de Seychellen. Zo kampen deze eilanden in de Indische Oceaan met steeds meer gevallen van denguekoorts. Vroeger dook dengue enkel op tijdens de regenmaanden, die enkele maanden duurden. Maar nu is de regen onvoorspelbaar en kan het op elk moment van het jaar beginnen regenen. Bijgevolg is ook denguekoorts, die verspreid wordt door muggen, een aanhoudend probleem dat een voortdurende staat van paraatheid vereist.

Verwacht wordt dat ziektes die door muggen verspreid worden, zoals dengue en zika, steeds vaker zullen voorkomen, aangezien muggen erg goed gedijen in een warm klimaat.

Weersveranderingen

Muggen zijn echter niet het enige probleem. De klimaatverandering brengt ook overstromingen en stormen met zich mee, die kunnen leiden tot ziektes die via het water verspreid worden zoals cholera, en voedselproblemen als gevolg van de droogte en slinkende voedselvoorraden.

Kaapverdië, een archipel voor de westkust van Afrika, kampt al enkele jaren met een extreme droogte en levert zware inspanningen om een hongersnood te vermijden, zegt minister van Gezondheid Arlindo Rosario. De inwoners moeten steeds meer voedsel importeren, dat op zijn beurt weer leidt tot een hele reeks gezondheidsproblemen zoals diabetes en hartziekten.

“De klimaatverandering treft kleine landen op uiteenlopende manieren”, zegt Rosario, die pleit voor een internationaal fonds voor gezondheidszorg in de regio’s die zo zwaar getroffen worden door de klimaatopwarming.