Acht weken nodig om enorme vetberg van 64 meter lang aan populaire Britse badplaats op te ruimen

08 januari 2019

Bron: The Guardian 0 Milieu Een enorm blok van verhard vet, olie en vochtige doekjes, langer dan zes dubbeldekkers, aan een riool op amper enkele meters van de zee in een populaire badplaats in het Britse Devon. Dat is de onthutsende ontdekking tijdens een routinecontrole van de lokale waterwerken. Het zal acht weken kosten om de smerige boel op te ruimen.

Het “monster” - zoals de directeur van South West Water de vetberg van liefst 64 meter lang onder The Esplanade in Sidmouth noemt - moet in stukken gesneden en afgevoerd worden. Die klus zal acht weken in beslag nemen en uitgevoerd worden worden door de arbeiders van South West Water, “in extreem uitdagende werkomstandigheden”.

Een vetberg ontstaat als een sneeuwbal: doorgespoelde vochtige doekjes stollen met olie en vet en gaan geleidelijk aan een harda massa vormen. Het bedrijf wil verder met een pop-up de bevolking informeren over de ongewenste vetophoping en er bij de mensen op aandringen om het niet aan te wakkeren. “Gelukkig is het tijdig ontdekt en is er geen risico voor het zwemwater”, aldus directeur Andrew Roantree in The Guardian. “Als je dit jaar maar één nieuwjaarsvoornemen wil overhouden, kies dan om geen vet of olie in de afvoer te gieten of natte doekjes door het toilet te spoelen. Zet je buizen op een dieet en voed de vetberg niet.”

Volgende maand zal het opruimen van start gaan. Arbeiders zullen daarbij een soort van duikerspakken dragen met een zuurstofflessen. Slecht weer kan hen eventueel nog parten spelen. De omgeving zal geen last ondervinden van de schoonmaakwerken.