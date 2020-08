Aantal branden in Amazonewoud met 20 procent gestegen: “Meer toezicht ter plaatse nodig” SVM

02 augustus 2020

09u47

Milieu Het aantal branden in het Amazonewoud op Braziliaans grondgebied is in juli met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit officiële cijfers van het National Institute for Space Research (Inpe). Volgens Greenpeace moet er meer toezicht ter plaatse gehouden worden.

In de negen Braziliaanse staten die grenzen aan het Amazonegebied werden er in juli 6.804 branden geregistreerd, tegenover 5.318 in juli 2019. Het aantal bosbranden in het Braziliaanse Amazonewoud lag in juni -toen het droge seizoen begon- ook al 19,5 procent hoger dan in juni vorig jaar.

Experts vrezen dat 2020 een dramatisch jaar kan worden voor het regenwoud in Brazilië. Vorig jaar ging er wereldwijd veel aandacht naar de verwoestende branden in het regenwoud.

Aangestoken

In augustus dreigt de toestand volgens de specialisten nog erger te worden. Vorig jaar werden in die maand 30.000 haarden geteld, drie keer meer dan in dezelfde maand in 2018.

Branden in het Amazonewoud zijn meestal aangestoken en gelinkt aan ontbossing: boeren willen land vrijmaken om te bewerken of om het vee te laten grazen. Ook van januari tot mei was er al meer ontbossing dan vorig jaar in Brazilië.