80% van Moeder Aarde aangetast door mens: in 16 jaar ging 3,3 miljoen vierkante kilometer (!) wildernis verloren HA

02 november 2018

12u03

Bron: IPS 0 Milieu Ongeveer 80 procent van de aarde is aangetast door menselijke activiteiten. Het grootste deel van de resterende ongerepte natuur is te vinden in slechts vijf landen. Dat hebben onderzoekers van de University of Queensland (Australië) geconstateerd.

“Een eeuw geleden werd slechts 15 procent van het aardoppervlak gebruikt door de mens om gewassen te verbouwen en vee te houden”, legt onderzoeker James Watson uit. “Als we Antarctica niet meerekenen, is meer dan 77 procent van het land en 87 procent van de oceanen inmiddels veranderd door menselijke activiteiten.”



Zo ging tussen 1993 en 2009 een grondgebied groter dan India (3,3 miljoen vierkante kilometer) verloren aan huizenbouw, landbouw, mijnbouw en andere menselijke activiteiten.

Genetische informatie

De landen met de meeste ongerepte natuur zijn Rusland, Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Australië. Volgens de onderzoekers is dringend actie nodig om de laatste intacte ecosystemen te beschermen. Die zijn nu overgeleverd aan politieke besluiten in de betreffende landen. Ze zien liever dat deze “steeds belangrijker wordende buffers tegen veranderende omstandigheden” worden opgenomen in internationaal beleid.



Het zijn namelijk belangrijke reservoirs van genetische informatie en dienen als referentie voor pogingen om landschappen en zeegebieden op andere plaatsen te herstellen.

“Duidelijke doelen”

“Er moeten direct duidelijke doelen gesteld worden, in het bijzonder gericht op het bewaren van de biodiversiteit, het vermijden van gevaarlijke klimaatverandering en duurzame ontwikkeling”, zegt James Allan, postdoctoraal onderzoeker aan de University of Queensland.