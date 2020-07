6,5 miljoen euro voor ‘groener’ hoger onderwijs RL

19 juli 2020

05u34

Bron: Belga 0 Milieu Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) investeren 6,5 miljoen euro in 53 energiebesparende projecten van hogescholen en universiteiten.

De middelen worden gebruikt om gebouwen beter te isoleren, om glas te vervangen door hoogrendementsglas, om zonneboilers of hoogrendementsketels te plaatsen. Zo kan ecologische en economische winst geboekt worden. De Vlaamse overheid draagt 50 procent van de kosten.

De Vlaamse hogescholen en universiteiten beschikken over aanzienlijk onroerend goed. Zeker in oudere gebouwen kan nog veel energiewinst geboekt worden. In 2016 en 2017 waren er al twee oproepen om bestaande gebouwen van het hoger onderwijs beter te isoleren en zo een krachtige rem te zetten op CO2-uitstoot en energiekosten.

“Gebouwen hebben een belangrijk aandeel in onze CO2-uitstoot. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, zal het noodzakelijk zijn om ook schoolgebouwen beter te isoleren en duurzamer te verwarmen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dankzij deze nieuwe investering wordt in totaal elk jaar ongeveer 3.000 ton CO2 minder uitgestoten. Ter vergelijking: een retourtje Brussel - New York met het vliegtuig, of 6.000 kilometer rijden met een dieselauto veroorzaken ongeveer een ton aan CO2-uitstoot.

De verdeling van de middelen onder de instellingen

- KULeuven (1 miljoen euro)

- UGent (1 miljoen euro)

- VUB (999.999 euro)

- Hogeschool West-Vlaanderen (919.515 euro)

- UAntwerpen (914.000 euro)

- Erasmushogeschool Brussel (625.100 euro)

- Hogeschool PXL (510.500 euro)

- UCLeuven (407.473 euro)

- UCLimburg (123.412 euro).

