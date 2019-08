Groene energie Gesponsorde inhoud 5 x originele spelletjes waarbij kinderen spelen én leren Aangeboden door Eneco

07 augustus 2019

09u00 0 Milieu Tijdens de vakantie doen we het liefst zo veel mogelijk leuke dingen met de kinderen. De overgang om in september terug naar school te gaan kan dan nogal bruusk zijn. Om de pijn te verzachten kan je ook in de vakantie spelletjes met hen spelen waarvan ze iets bijleren, zelfs op het strand. We geven je alvast wat inspiratie voor spelletjes waarmee ze hun schoolvakken ook in de zomermaanden niet vergeten!

1) Geschiedenis: over zandkastelen, ridders en prinsessen

Op het strand doen kinderen niets liever dan zandkastelen bouwen, maar je kan het ook wat educatiever maken door een link te leggen naar de realiteit. Zorg voor een foto van een echt kasteel en bouw het samen na. Vertel over de geschiedenis van het Gravensteen of de burcht van Carcassonne. Praat over moedige ridders en prinsessen, en sluit af met een verhaal over de folterkamer voor de slechteriken. Succes gegarandeerd! Dit kan je ook doen in de zandbak bij je thuis.

2) Economie: bloemen verkopen op het strand

Bloemen verkopen uit crêpepapier of zijdepapier is een Belgische traditie op het strand. De papieren kunstwerkjes betaal je met schelpen, al verschilt de gangbare hoeveelheid en soort per kustgemeente. De creatievelingen scheppen plezier in het creëren van nieuwe bloemen (wees gerust, je vindt genoeg filmpjes op internet die uitleggen hoe dat moet). De economisten houden het echter puur bij inkoop en verkoop. Ze houden van het tellen van de schelpen en scherpen hun onderhandelingstechnieken aan. Een goede voorbereiding op de toekomst!

3) Biologie: wedstrijdje krabben vangen op de golfbreker

Opgelet, deze activiteit kan je enkel doen als het eb is aan zee! Het enige wat je nodig hebt is een draad van ongeveer één meter, een emmertje om je krabben in te verzamelen en een mossel die je ter plaatse vindt. Pluk een kapotte mosselschelp van de rotsen en maak daar de draad rond vast, want de schelp dient als aas. Ga vissen met je draad tussen de rotsen. Vroeg of laat komt er een krab af op die lekkere mossel. Wanneer je voelt dat er iets aan je draad trekt, heb je beet. Verzamel je krabbetjes in de emmer met zeewater. Wie de meeste krabben heeft gevangen, is de winnaar! Na de telling zet je de beestjes gezond en wel terug in de zee.

4) Fysica: een ballonauto knutselen

Windenergie is dé energie van de toekomst. Om dit duidelijk te maken aan je kinderen kan je samen een simpel autootje in elkaar knutselen dat rijdt op windenergie. Tegelijk toon je hen hoe leuk het is om te recycleren, want je maakt de auto met spullen die al ergens anders voor gebruikt zijn. Met een stuk karton, drie rietjes, twee satéprikkers en vier flesdoppen van gelijke grootte ben je al een heel eind op weg. Met het derde rietje blaas je de ballon op. Je knijpt het rietje dicht en laat het pas los wanneer je wil dat je auto gaat rijden. Je vindt de volledige werkbeschrijving met filmpjes via deze link: https://nl.m.wikihow.com/Een-ballonauto-knutselen

5) PAV (Project Algemene Vakken): smelt marshmallows in je zelfgemaakte grill op zonne-energie

Je kan zelf een zonne-oven in elkaar knutselen met een schoendoos, wat karton en aluminiumfolie. Plak de aluminiumfolie op het karton. Leg het karton in de doos als een ‘half pipe’ en maak het vast in de doos met lijm, plakband of nietjes. Prik enkele marshmallows op een satéprikker en maak inkepingen van één centimeter diep langs beide kanten van je doos. Laat de prikkers rusten in de inkeping en positioneer de doos met de aluminiumfolie gericht naar de zon. Je hebt nu een spiegel gecreëerd die de stralen van de zon naar de marshmallows richt, hierdoor gaan ze smelten. Proficiat, je hebt zelf een oven op zonne-energie gemaakt!

