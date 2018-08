40 jaar lang plantte hij elke dag een boom. Nu leven er neushoorns, tijgers en olifanten in zijn bos HR

08 augustus 2018

15u53

Bron: Daily Mail, Wikipedia, Youtube 8 Milieu Een man met groene vingers. Dat is het minste wat je kan zeggen over Jadav Payeng. Al sinds hij 16 jaar was, in 1979, plant hij elke dag een boom op het eiland Majuli. Ondertussen heeft hij een heel bos waarin neushoorns en tijgers leven, en zelfs 115 olifanten.

Majuli is het grootste riviereiland ter wereld. Het ligt aan de rivier Brahmaputra, in het noorden van India. Het eiland werd in 1979 zwaar getroffen door extreme droogte én door overstromingen. Daardoor spoelde een groot aantal slangen aan op een zandbank. Payeng zag al die dode reptielen liggen, en het werd een keerpunt in zijn leven. Om meer verwoesting en erosie in zijn thuisland tegen te gaan, besloot de toen 16-jarige elke dag een boom in de kale grond te planten. Hij hield vol en bijna 40 jaar later is zijn bos 840 hectare groot. Het duurde lang vooraleer hij internationaal erkenning zou krijgen voor zijn bos. Maar de dieren waren er wel meteen fan van. Intussen wonen er Bengaalse tijgers, neushoorns, gieren, konijnen, herten, ... in het Molai-bos. Ook een kudde olifanten komt regelmatig op bezoek.

Forest Man

Zelf woont de man in een klein hutje in het bos, samen met zijn twee zonen en een dochter. Gek genoeg werd Jadav's uitzonderlijke inspanning voor de natuur pas opgemerkt in 2007. Toen slenterde fotograaf Jitu Kalita rond op het kale eiland. Die had een boot gehuurd om foto's te maken van vogels rond de Brahmaputra-rivier, die rond het Majuli-eiland stroomt. Terwijl hij door het ondiepe water peddelde, zag hij iets ongewoons.

"Ik begon ernaar toe te lopen en toen ik het bereikte, kon ik mijn ogen niet geloven", aldus Kalita. "Ik had een dicht bos in het midden van een kale woestenij gevonden." Hij informeerde zich en kwam zo in contact met Jadav Payeng. Diens levenswerk sprak zo tot zijn verbeelding, dat hij er met William Douglas McMaster een documentaire over maakte, Forest Man. Die werd in 2014 bekroond op het filmfestival van Cannes. Je kan er hier een stuk van bekijken.

Na de documentaire werd Payeng geëerd voor zijn inspanningen. Hij kreeg verschillende prijzen en de man diende ook als inspiratie voor een kinderboek.