3.000 wetenschappers waarschuwen: Trumps grensmuur zou "misdaad tegen de biodiversiteit" zijn IVI

24 juli 2018

23u52

Bron: The Independent 2 Milieu De muur die de Amerikaanse president Donald Trump wilt laten bouwen aan de grens met Mexico zal schade berokkenen aan de lokale fauna en flora, zo waarschuwen bijna 3.000 wetenschappers in een gezamenlijke oproep aan het Amerikaanse Congres om streng toezicht te houden op de bouw van de muur. Het grensgebied is de thuis van meer dan 1.500 inheemse planten- en diersoorten. Het is bovendien een van Amerika’s meest biologisch diverse gebieden.

De meer dan 3.400 kilometer lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico biedt een enorme diversiteit aan dieren, planten en omgevingen - van bossen tot woestijn en bergen. De muur tussen beide landen zal de unieke habitat verstoren, zeggen de wetenschappers. Zo zullen ook migrerende dieren tegengehouden worden in hun natuurlijk gedrag omdat de muur hen belemmert. De wetenschappers duiden vooral de Mexicaanse grijze wolven, jaguars en de sonora-gaffelantilopen aan als bedreigde dieren.

Professor Paul Ehrlich van de Universiteit van Stanford is co-auteur van het artikel in BioScience waarin andere wetenschappers worden gevraagd om mee hun bezorgdheid te uiten over het effect van de muur op de fauna en flora van het grensgebied. Ondertussen hebben bijna 3.000 collega-wetenschappers zich achter die oproep geschaard. Ze roepen het Amerikaanse Congres op om er streng op toe te zien dat het ministerie van Binnenlandse Veiligheid de milieuwetgeving volgt wanneer de muur wordt gebouwd.

Ehrlich benadrukt in zijn artikel dat het risico van uitstervende diersoorten vergroot wanneer - om het even waar - een grote constructie op poten wordt gezet. “Telkens ergens een groot winkelcentrum, een luchthaven of een woonwijk wordt gebouwd, kan je er zeker van zijn dat de biodiversiteit daaronder lijdt”, schrijft de professor. “Honderden kilometers grensmuur - en de bijhorende constructie en het onderhoud van de infrastructuur - zou een misdaad tegen de biodiversiteit zijn", staat nog in het artikel waar de duizenden wetenschappers hun steun aan hebben gegeven.