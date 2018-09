26.000 Belgen verzamelden meer dan 7.000 zakken zwerfvuil op World Cleanup Day jv

18 september 2018

16u47

Bron: belga 0 Milieu Op World Cleanup Day afgelopen zaterdag zijn meer dan 7.000 zakken zwerfvuil verzameld. Dat heeft Valérie De Groote, de coördinatrice van het evenement in België, gemeld.

Op basis van de resultaten van 185 van de 305 vooraf ingeschreven acties en 22 acties die niet waren geregistreerd, namen in ons land 25.914 mensen deel aan de opruimacties.

De 25.914 deelnemers verzamelden 7.252 zakken zwerfvuil, goed voor 435 kubieke meter zwerfvuil. In die cijfers zitten ook de acties verwerkt van de 100 Antwerpse scholen die voor en na World Cleanup Day opruimacties uitvoerden of zullen uitvoeren. Hun resultaten werden conservatief ingeschat in overeenstemming met resultaten van gelijkaardige groepen, aldus De Groote.

De organisatie verwacht dus nog resultaten van acties. Ze schat dat in totaal 30.000 deelnemers 9.400 zakken zwerfvuil zullen verzameld hebben, goed voor 565 kubieke meter afval.

World Cleanup Day Belgium is een initiatief van JCI Belgium en 10 minutes a day Be. JCI (Junior Chamber International) is een non-profitorganisatie van jonge actieve burgers tussen de 18 en 40 jaar die zich inzetten voor het creëren van een positieve impact in de maatschappij.