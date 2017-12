225 investeerders voeren druk op vervuilende bedrijven op JC

Een groep van meer dan tweehonderd grote investeerders heeft beslist de druk op te voeren op honderd bedrijven met een hoge uitstoot van broeikasgassen. De investeerders willen dat die hun model aanpassen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat maakten ze vandaag bekend tijdens de klimaattop van Parijs. In de marge van die top hebben 54 bedrijven ook geëist dat het klimaatakkoord toegepast wordt.

De investeerders, onder wie de Britse bankreus HSBC en het grootste Amerikaanse publieke pensioenfonds (CalPERS), willen dat de bedrijven "snel actie ondernemen om hun beleid rond klimaatverandering te verbeteren, hun uitstoot te verminderen en de publicatie van hun financiële info met betrekking tot het klimaat te versterken".

De lijst met honderd geviseerde bedrijven, 'ClimateAction 100+' gedoopt, bevat grote olie- en gasbedrijven zoals BP, Chevron en Coal India, bedrijven uit de transportsector zoals Airbus, Ford en Volkswagen, en mijn- en staalgroepen zoals ArcelorMittal, BHP Billiton en Glencore.

De investeerders gaan nu vijf jaar lang de bedrijven op de lijst van nabij volgen. Als die voldoende vooruitgang boeken, kunnen ze van de lijst gehaald worden.

De 225 investeerders betrokken bij de actie beheren 26.300 miljard dollar aan activa.

Implementatie van klimaatakkoord

Daarnaast hebben in de marge van de klimaattop meer dan vijftig grote bedrijven uit de landen van de G20, de belangrijkste industrielanden, in een verklaring opgeroepen tot implementatie van het klimaatakkoord van Parijs.

Tot de ondertekenaars behoren Arcadis, Michelin, Philips en H&M. Ze stellen in de verklaring dat de route naar een koolstofarme economie versneld moet worden. Bedrijven die voorop lopen in die ontwikkeling zullen "het meest profiteren van de waarde die gecreëerd wordt door de toekomstige koolstofarme economie."

"We willen naar een energiezuinige economie die in alle sectoren draait op hernieuwbare energie. Hierdoor zullen banen en welvaart veiliggesteld worden en zetten we een golf van innovatie en ondernemerschap in gang", zeggen ze in de verklaring.

Transformatie

De bedrijven pleiten voor regelgeving en beleid waarbinnen die transformatie kan plaatsvinden. De G20 is de club van belangrijkste economieën in de wereld. Samen zijn deze landen goed voor 74 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

"Daarom hebben beleidsmakers in de G20 in het bijzonder een verantwoordelijkheid om te handelen als leiders en deze wereldwijde transformatie in gang te zetten", zeggen ze.

Subsidies

De bedrijven willen dat de G20 als forum gaat dienen voor nationale regeringen bij de transformatie naar een koolstofarme economie, en dat andere regeringen zich daarbij kunnen aansluiten. De ondertekenaars willen dat de landen voor 2020 met (herziene) nationale klimaatplannen komen, war een hoge ambitie uit blijkt.

Ze pleiten verder voor het uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstoffen voor 2025 en grotere investeringen in hernieuwbare energie, een prijs op de uitstoot van CO2 zodat investeerders en bedrijven duurzame businessmodellen kunnen ontwikkelen. Ook willen ze dat klimaatgerelateerde financiële risico's en kansen in kaart worden gebracht.