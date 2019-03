200 klimaatactivisten brengen nacht door aan Troonplein SVM

26 maart 2019

09u11

Bron: Belga 0 Klimaat Zo'n tweehonderd klimaatactivisten hebben de tweede nacht van de protestactie doorgebracht op het Brusselse Troonplein. Dat zegt medeorganisator Greenpeace. Om 9 uur houden de aanwezige actievoerders een "algemene vergadering" en stippelen ze het programma van de dag verder uit.

De omgeving ziet eruit als een festivalterrein door de tientallen tentjes die opgesteld staan op het gras van het Troonplein. Maar het toont toch vooral de wil van de klimaatbetogers om in de koude te blijven overnachten. En dat voor de tweede nacht op rij. N-VA-kamerlid Peter De Roover kwam deze ochtend een kijkje nemen en sprak er met actievoerders.

Vandaag is D-day voor de klimaatactivisten, want in de Kamercommissie zal er gestemd worden over de herziening van artikel 7bis. Er wordt verwacht dat enkele activisten die stemming zullen volgen. "Het gaat dan vooral om aanwezig zijn, maar we willen tonen aan de politici dat we als burgers natuurlijk hun beslissingen opvolgen", zegt woordvoerder Thomas Leroy van Greenpeace.

Spijbelactie vervroegd

Of de activisten na de stemming hun "Klimaatdorp" zullen opruimen en terug naar huis gaan is nog niet zeker. Dat wordt in een nieuwe ‘algemene vergadering’ beslist na de stemming in het parlement.

De jongeren van Youth for Climate vervroegen hun spijbelactie van donderdag naar vandaag. Om 10.30 uur vertrekken ze aan het Noordstation en wandelen ze naar het Troonplein.

