200.000 flessen per minuut, 3 miljoen ton per jaar: Coca-Cola onthult duizelingwekkende cijfers over plasticproductie LH

14 maart 2019

11u45

Bron: The Guardian 0 Milieu Coca-Cola heeft voor het eerst onthuld hoeveel plastic het produceert. De frisdrankenmultinational blijkt jaarlijks drie miljoen ton plastic verpakkingen te produceren, wat overeenkomt met 200.000 flessen per minuut. Uitgedrukt in flessen van een halve liter gaat het om een hallucinant cijfer van 108 miljard per jaar. Ook andere multinationals zoals Nestlé, Danone en Unilever hebben aan de Ellen MacArthur Foundation cijfers gegeven.

Het bedrijf heeft in het verleden altijd geweigerd om cijfers over zijn plasticproductie. Tot nu dus. Het duizelingwekkende cijfer dat Coca-Cola vrijgaf, gaat over het jaar 2017. De precieze schaal van zijn flessenproductie werd niet onthuld, maar wanneer de verpakkingsvoetafdruk wordt vertaald in PET-flessen van een halve liter, dan gaat het om ongeveer 108 miljard per jaar. Dat is meer dan een vijfde van de totale flessenproductie van ongeveer 500 miljard flessen per jaar.

Ook dertig andere bedrijven gaven indrukwekkende cijfers vrij aan de Ellen MacArthur Foundation, die streeft naar meer transparantie en maatregelen om de plastic soep wereldwijd te reduceren. Nestlé onthulde dat het jaarlijks 1,7 miljoen ton plastic verpakkingen produceert, Unilever gaf een cijfer van 610.000 ton en Danone meldde dat het elk jaar 750.000 ton plastic verpakking gebruikt. Ook Colgate-Palmolive (287.000 ton) en Mars Incorporated (129.000 ton) maakten cijfers openbaar.

Geen cijfers van PepsiCo

Maar de meerderheid van de 150 bedrijven die beloofd hebben om de plasticvervuiling te verminderen, weigeren nog steeds om cijfers openbaar te maken. Het gaat onder meer over PepsiCo, H&M, L’Oréal, Walmart, Marks & Spencer en Burberry. Dat prestigieuze modelabel werd vorig jaar nog zwaar bekritiseerd toen bekend raakte dat het 28,6 miljoen pond (zo’n 32 miljoen euro) aan niet verkochte kleding, accessoires en parfum had vernietigd.

“De beslissing van meer dan 30 bedrijven om de productie van kunststofverpakkingen publiek bekend te maken in het rapport, is een belangrijke stap naar meer transparantie”, zegt de stichting. “We juichen de beslissing van deze bedrijven toe en moedigen alle bedrijven om aan om hun plastic voetafdruk openbaar te maken.”

Plastic soep

Volgens een onderzoek van Greenpeace dat in oktober vorig jaar werd gepubliceerd, zijn Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone en Mondelez International (bekend van merken zoals Côte d’Or, Lu, Milka, TUC, Grany en Stimorol) de grootste veroorzakers van de plastic soep in de wereld. De organisatie liet bijna 200.000 stukken plastic onderzoeken die bij 239 schoonmaakacties in 42 landen over de hele wereld werden verzameld. Telkens werd onderzocht of het plastic getraceerd kon worden tot een bepaalde producent.

Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle (bekend van Mentos, Frisk en Fruittella), Mars Incorporated (M&M’s, Twix en Snickers) en Colgate-Palmolive vervolledigden de top-10.