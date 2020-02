20 procent van Australische bossen vernietigd door recente bosbranden kv

24 februari 2020

20u27

Bron: Belga 0 Milieu De recente bosbranden in Australië hebben meer dan 20 procent van de bossen in het land in de as gelegd. Dat is meer dan tien keer meer dan andere jaren. Volgens een studie die vandaag gepubliceerd werd, zou de klimaatopwarming een oorzaak kunnen zijn van de ongeziene bosbranden na de lange droogteperiode.

Klimatologen bestuderen momenteel gegevens van de bosbranden om de oorzaak ervan te bepalen. Zo willen ze weten in welke mate de klimaatverandering verantwoordelijk is.

Ondertussen bekijken Australische onderzoekers, in een speciale editie van het tijdschrift Nature Climate Change, andere kenmerken van deze bosbranden.

Volgens een van de studies, die tussen september 2019 en januari 2020 liep, zou ongeveer 5,8 miljoen hectare bossen zijn verbrand in de staten Nieuw-Zuid-Wales (New South Wales) en Victoria. Dit is het meest verwoestende bosbrandseizoen dat ooit is geregistreerd.





"In het midden van de Australische lente 2019, beseften we dat een groot deel van de bossen in Oost-Australië in één keer platgebrand kon worden", zei Matthias Boer van de Universiteit van West-Sydney. "Het was een schok toen we beseften dat dit seizoen helemaal afwijkend was in termen van percentage afgebrand bos op vasteland", aldus Boer aan het Franse persagentschap AFP. Bovendien onderschat de studie waarschijnlijk de cijfers, aangezien Tasmanië niet in de gegevens is opgenomen.

Gemiddeld gaat elk jaar minder dan 2 procent van de Australische bossen op in bosbranden.