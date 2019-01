16 dingen die jij kan doen om het klimaat te redden TVC

26 januari 2019

06u00

Bron: EOS Wetenschap, LNE.be 0 Milieu Scholieren kwamen de voorbije weken massaal op straat omdat ze de regering willen dwingen tot meer klimaatactie. Maar wat kan je zelf doen voor het klimaat? Zestien zaken waar iedereen zelf het verschil mee kan maken.

1. Ga dichter bij je werk wonen

Het autoverkeer is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Een manier om de nood aan brandstof voor transport drastisch te beperken is dichter bij je werk te gaan wonen, openbaar vervoer te gebruiken of te voet of met de fiets naar je werk te gaan. Je kan ook van thuis werken en meerdere dagen per week tele-werken.

2. Schrap je vliegvakantie

Vliegtuigen verbruiken het meest als ze opstijgen of landen. Korte vluchten belasten het milieu dus nog meer. Kies voor een vakantiebestemming in de buurt of neem eens de trein.

3. Pomp je autobanden op

Hou de bandenspanning in de gaten. Een drukmeter vind je in zowat elk benzinestation. Een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik.

4. Pas je rijstijl aan

- Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid. Gebruik waar mogelijk en veilig cruisecontrol.

- Rem op de motor en laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling.

- Rij niet te snel. Bij snelheden boven 100 km/u bepaalt de snelheid het brandstofverbruik.

- Verander niet onnodig van rijstrook.

- Geef geen gas als je de motor start.

- Leg de motor stil als je meer dan een halve minuut moet wachten. Moderne wagens gebruiken praktisch geen extra brandstof wanneer je ze heropstart.

- Laat je auto uitbollen als je een verkeerslicht of hindernis nadert en ga niet zwaar op de rem staan om nadien weer krachtig op te trekken (bijvoorbeeld in bochten).

5. Isoleer je woning

De investering in dikkere isolatie en andere rendabele manieren om de temperatuur in je huis te regelen is op lange termijn winstgevend. Dus isoleer je dak, vloer en buitenmuren en plaats dubbele beglazing. Maar denk ook aan je leidingen. Vooral leidingen van warm water in niet-verwarmde ruimtes kun je beter isoleren.

Nog een extra isolatietip: breng radiatorfolie aan achter je radiatoren. Zo wordt de warmte terug de kamer in gekaatst.

6. Koop in bulk

Als je je boodschappen in bulk koopt, heb je minder plastic verpakkingen, kartonnen dozen en andere onnodige materialen.

7. Neem een korte douche

De gemiddelde Vlaming doucht 8,5 minuten. Dat kan best korter. Meet eens hoe lang je onder de douche staat en wen aan wat korter douchen, bijvoorbeeld 1 of 2 minuten korter. Bovendien is het beter om te douchen, dan om een bad te nemen. Een douchebeurt kost gemiddeld 63 liter warm water (bij 8 minuten douchen), een bad het dubbele.

8. Eet vegetarisch

Onderzoekers aan de Universiteit van Chicago schatten dat vleeseters anderhalve ton meer broeikasgassen produceren door hun voedingskeuze dan vegetariërs. We hebben ook veel minder land nodig om gewassen te telen voor mensen dan voor dieren, waardoor er meer plaats vrijkomt om bomen te planten.

9. Gebruik duurzaam hout

De houtoogst in de tropen stoot elk jaar 1,5 miljard ton koolstof in de atmosfeer uit. Dit is 20 percent van de productie van broeikasgassen door de mens. Als je houtproducten koopt, zoals meubels en vloeren, koop dan tweedehandsproducten of hout dat duurzaam geoogst is. PEFC en FSC zijn internationale labels voor duurzame bosbouw.

10. Krijg maximaal één kind

Er leven vandaag minstens 6,6 miljard mensen, een aantal dat volgens de VN tegen 2050 tot minstens negen miljard zal groeien. Het VN-Milieuprogramma schat dat iedereen gemiddeld 218.000 m2 nodig heeft om te overleven – waaronder voedsel, kleren en andere grondstoffen die we uit de aarde halen. Het lijkt onhoudbaar om deze bevolkingsgroei voort te zetten.

11. Kies voor apparaten met een A+++ label

Door meer efficiënte koelkasten, airco’s en andere apparaten met een A+++ label te gebruiken, kunnen we onze elektriciteitsrekening verlagen.

12. Bedenk dat een laptop energiezuiniger is dan een pc

Een laptop verbruikt minder energie dan een pc. Bovendien zijn er 75% minder materialen en grondstoffen nodig om een laptop te maken in vergelijking met een desktop.

13. Stel de helderheid van je scherm zo laag mogelijk in

Hoe helderder het beeld, hoe hoger het verbruik. Stel de helderheid van het scherm van je computer of smartphone daarom zo laag mogelijk in.

14. Trek de stekker uit

Televisies, radio’s, computers, batterijladers en een heleboel andere toestellen en apparaten verbruiken nog altijd energie wanneer ze uit lijken te staan, dus trek de stekker er gewoon uit.

15. Doe het licht uit!

Maak er een gewoonte van om wanneer je een ruimte verlaat het licht uit te doen, ook als je maar even weg bent. Dit bespaart energie bij alle types van lampen, ook bij spaarlampen.

16. Vervang oude gloeilampen

Als we onze oude gloeilampen vervangen door efficiëntere spaarlampen of LED-lampen, dan kunnen we miljarden kilowattuur besparen.

