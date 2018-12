15-jarig meisje op klimaattop: “Jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te zeggen en laten dat aan ons, kinderen, over.” Arne Adriaenssens

16 december 2018

13u04

Bron: Quartz 0 Milieu De 15-jarige Greta Thunberg kreeg deze week het woord op de klimaattop in het Poolse Katowice. De Zweedse tiener spaarde er haar kritiek op het huidige beleid niet en kreeg de met politici gevulde zaal muisstil.

De waarheid komt uit een kindermond. Dat bewijst de 15-jarige Greta Thunberg nogmaals met haar speech op de COP24 klimaattop in Katowice, Polen. Het Zweedse meisje mocht er als vertegenwoordiger voor klimaatorganisatie Climate Justice Now! het woord nemen voor de afgevaardigden van de 196 deelnemende landen.

“Velen zeggen dat Zweden slechts een klein land is en dat het niet uitmaakt wat we doen. Maar ik heb geleerd dat je nooit te klein bent om een verschil te maken,” steekt de vastberaden tiener van wal. Met een beschuldigende ondertoon legt ze haar grootste zorgen vervolgens op tafel. “Jullie spreken enkel van ‘groene economische groei’ omdat jullie bang zijn anders onpopulair te worden. Jullie spreken enkel van vooruitgang met dezelfde slechte ideeën die deze puinhoop veroorzaakten, zelfs wanneer aan de noodrem trekken de enige juiste oplossing is. Jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te zeggen zoals ze is. Zelfs die last laten jullie aan ons, kinderen, over.”

Jullie zeggen meer van jullie kinderen te houden dan van eender wie, maar toch nemen jullie hun toekomst voor hun ogen weg. Greta Thunberg

“Maar ik lig niet wakker van populariteit. Ik lig wakker van het klimaat en onze planeet. Onze wereld wordt opgeofferd zodat een klein groepje mensen veel geld kan verdienen. Onze biotoop wordt opgeofferd zodat de rijken in landen als het mijne in luxe kunnen leven. Het lijden van de massa betaalt de uitspattingen van de enkelingen.”

“In het jaar 2078 zal ik mijn 75e verjaardag vieren. Als ik kinderen heb, zullen ze die dag misschien met mij doorbrengen. Misschien zullen ze me naar jullie vragen. Misschien zullen ze me vragen waarom jullie niets deden toen het nog niet te laat was. Jullie zeggen meer van jullie kinderen te houden dan van eender wie, maar toch nemen jullie hun toekomst voor hun ogen weg.”

Spijbelen voor het klimaat

Thunberg is met deze speech niet aan haar proefstuk toe. Het meisje spijbelt elke vrijdag om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement te gaan zitten. “Ik doe dat tot de politici de voorwaarden van het Verdrag van Parijs naleven”, zei ze eerder dit jaar in een opiniestuk in The Guardian. In November kreeg haar actie navolging in Australië, waar duizenden lagere en middelbare scholieren hun schoolboeken aan de kant legden om te gaan protesteren. De Australische premier drong hen toen met aandrang aan “niet deel te nemen en zich minder activistisch te gedragen”.

Of haar speech daadwerkelijk de wereld zal veranderen is nog maar de vraag. Na twee weken van onderhandelingen in Katowice, lijkt het erop dat de gehoopte klimaatrevolutie uitblijft. Zo zouden de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit verregaande stappen verhinderen.