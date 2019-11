10.000 vierkante kilometer Amazone ontbost in een jaar RL

29 november 2019

02u21

Bron: Belga 0 Milieu Voor het eerst sinds 2008 is er tussen augustus 2018 en juli 2019 meer dan 10.000 vierkante kilometer ontbost in het Braziliaanse Amazonegebied. Het gaat om een stijging van 43 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers die donderdag zijn bekendgemaakt.

De ontbossing van de inheemse gebieden steeg zelfs tot 74,5 procent, blijkt uit de gegevens van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). Daar ging tussen augustus 2018 en afgelopen juli tot 423,3 vierkante kilometer verloren, ten opzichte van 242,5 vierkante kilometer een jaar eerder.

In totaal is het grootste tropisch regenwoud ter wereld in één jaar tijd 10.100 vierkante kilometer kleiner geworden, tegenover 7.033 vierkante kilometer tussen augustus 2017 en juli 2018.

In een eerder rapport, dat gepubliceerd werd op 18 november, was er sprake van een ontbossing van 9.762 vierkante kilometer, maar die cijfers zijn nu herzien.

"Jullie gaan geen einde kunnen maken aan de ontbossing of aan de branden, het is iets cultureel” Jair Bolsonaro

President Bolsonaro

In de referentieperiode zitten de eerste zeven maanden van de ambtstermijn van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro. Die staat bekend als een klimaatscepticus die meer houtkap in het regenwoud toestaat ten gunste van mijn- en landbouwactiviteiten. Vooral sinds juni zou de houtkap significant gestegen zijn. Tussen augustus 2007 en juli 2008 kwam de ontbossing uit op 12.287 vierkante kilometer, om de jaren nadien te dalen.

Bolsonaro verwees voorbije week naar traditionele praktijken die op bepaalde momenten van het jaar plaatsvinden als oorzaak van de ontbossing en de bijhorende bosbranden. "Jullie gaan geen einde kunnen maken aan de ontbossing of aan de branden, het is iets cultureel", verklaarde hij aan de internationale gemeenschap toen bosbranden de regio teisterden in augustus en september.