1.600 mensen nemen deel aan Big Jump om aandacht te vragen voor proper water bvb

08 juli 2018

18u35

Bron: Belga 0 Milieu Ongeveer 1.600 personen hebben vandaag deelgenomen aan de Big Jump 2018. Op zeventien plaatsen in België werd in het water gesprongen om aandacht te vragen voor proper water en op te roepen tot actie tegen de plastic vervuiling.

Over heel Europa sprongen om 15 uur burgers in hun lokale rivier, meer of zwemvijver. In België werd gesprongen in onder meer Portus Ganda in Gent, aan de Veeweidekaai in Anderlecht en aan de uitgang van de Grotten van Han in Han-sur-Lesse. De 1.600 deelnemers werden aangemoedigd door duizenden supporters, zegt organisator GoodPlanet Belgium. Directeur Jo Van Cauwenberghe noemt de opkomst "een krachtig signaal voor proper water en tegen plastic vervuiling".