1.100 brandweermannen bestrijden bosbranden Gran Canaria, al 9.000 evacuaties IB LH TVC

19 augustus 2019

17u17

Bron: ANP, AD, Belga, El País 16 Milieu De bosbranden die het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria teisteren, zijn nog lang niet onder controle. Het aantal mensen dat gedwongen een veilig onderkomen moet zoeken, is volgens Spaanse media opgelopen tot 9.000. Het vuur wordt bestreden door 1.100 brandweerlieden en 14 watervliegtuigen. Dat meldt president Ángel Víctor Torres van de Canarische eilanden.

Gevreesd wordt dat het nog dagen gaat duren voordat bosbranden, die zaterdag ontstonden in de gemeente Valleseco, onder controle worden gebracht. In totaal is al meer dan 6.000 hectare verloren gegaan in een perimeter van 60 meter, zo schrijft de Spaanse krant El País. De vlammen zijn tot vijftig meter hoog.

Ook de dennenbossen in het nationaal park Tamadaba worden nu stilaan bedreigd door het vuur. Het 7.500 hectare grote park, dat beschouwd wordt als de “groene long” van het eiland, ligt in het westen van Gran Canaria, dat door Unesco erkend is als biosfeerreservaat.

De toeristische gebieden aan de stranden worden niet onmiddellijk getroffen, bevestigen reisorganisatoren TUI Belgium en Thomas Cook Belgium. Beiden moesten geen klanten overplaatsen. “We delen preventief de informatie die de overheid met ons meedeelt aan onze reizigers. Wanneer klanten met de auto eropuit trekken, vragen wij om de getroffen gebieden te vermijden en de instructies van de lokale overheid in acht te nemen”, zegt Claire Gennart van Thomas Cook België. De touroperatoren zeggen de situatie op de voet te volgen.

1.100 brandweerlieden, 12 helikopters en 14 blusvliegtuigen zijn bezig het vuur te bestrijden, maar het werk wordt bemoeilijkt door het droge, warme weer en de harde wind. Bovendien verwachten meteorologen dat de temperaturen de komende dagen verder oplopen.

Vorige week woedden er ook al bosbranden in de bergen van Gran Canaria, onderdeel van de Canarische Eilanden. Toen werden ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Het gevarengebied is erg populair onder toeristen.

Bekijk ook: Al 4.000 evacuaties door bosbranden Gran Canaria