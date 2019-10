"Windmolens op zee kunnen stroomverbruik in heel Europa en VS dekken” KVE

25 oktober 2019

15u42

Bron: Belga 0 Milieu Het aantal windmolens op zee zal de komende twintig jaar spectaculair toenemen. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport. De capaciteit van offshore windmolens zou mogelijk vervijftienvoudigen tegen 2040 en de offshore windenergie kan een industrie van 1 biljoen dollar worden, luidt het.

"Offshore windenergie is momenteel goed voor slechts 0,3 procent van de globale stroomproductie, maar het potentieel is enorm", zegt IEA-directeur Fatih Birol. "Steeds meer van dat potentieel komt binnen handbereik, maar er rest overheden en de industrie nog veel werk om er een pijler van te maken in de transitie naar hernieuwbare energie."

In theorie kan offshore windenergie dankzij onder meer drijvende turbines, die nog verder op zee kunnen, en dalende kosten voldoen aan de vraag van verscheidene belangrijke elektriciteitsmarkten, "waaronder Europa, de Verenigde Staten en Japan", klinkt het.