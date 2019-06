“We eten wekelijks tot vijf gram plastic: het equivalent van een bankkaart” kv

12 juni 2019

03u01

Bron: Reuters 0 Milieu De plasticvervuiling is zo wijdverspreid dat we tot vijf gram plastic per week kunnen binnenkrijgen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van milieuorganisatie WWF die vandaag wordt bekendgemaakt.

Volgens de studie, die werd uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië, is drinkwater de voornaamste bron voor de plasticopname. Een andere grote boosdoener zijn schelpdieren: die worden meestal in hun geheel verorberd, waardoor we ook het plastic in hun spijsverteringsstelsel consumeren.

“Sinds 2000 heeft de wereld evenveel plastic verbruikt als in alle voorgaande jaren samen. Een derde daarvan is uitgelekt in de natuur”, stelt het rapport.



Een gemiddeld persoon kan wekelijks 1.769 plasticdeeltjes via water alleen binnenkrijgen, schrijven de wetenschappers.



De ernst van de plasticvervuiling verschilt van locatie tot locatie, maar er is geen plek op aarde die onaangeroerd blijft, aldus de onderzoekers, die hun rapport baseerden op 52 andere studies.

In 94,4 procent van de onderzochte stalen kraantjeswater in de VS werden plasticvezels aangetroffen, met een gemiddelde van 9,6 vezels per liter. Het Europese water is minder vervuild: daar bleek 72,2 procent van de stalen besmet, met gemiddeld 3,8 vezels per liter.