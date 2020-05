"Vorig jaar 200 hectare Vlaamse natuur zonder vergunning verdwenen" HLA

11 mei 2020

07u16

Bron: Belga 1 Milieu In 2019 is in Vlaanderen ruim 200 hectare natuur zonder vergunning verdwenen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), opgevraagd door Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Specifiek ging het om 64 hectare bos, 112 hectare grasland en 17 hectare vegetatie zoals heide. Daarnaast verdween ook goed 18 kilometer haag. Schauvliege vraagt Demir de regels beter te handhaven.

"Het gaat over stukken natuur die achter onze rug verdwijnen en die door toevallige voorbijgangers worden doorgegeven aan de natuurinspectie", zegt Schauvliege. "Die geeft de daders een aanmaning en spoort aan tot herstel, maar herstel van waardevolle natuurgebied duurt jaren, verloren gegane natuur vervang je niet in een vingerknip."

Uit de cijfers blijkt dat hiervoor vorig jaar 137 aanmaningen en 148 processen-verbaal opgemaakt werden.

In 2018 verdween er bijna 150 hectare aan bos in Vlaanderen, het aantal lopende meter verdwenen hagen lag in dat jaar ook op ruim 18.000.

Herstelverplichting

Minister Demir bevestigt dat illegale vegetatiewijzigingen inderdaad een ernstig ecologisch probleem vormen. Ze nuanceert wel dat ongeveer 92,7 procent van die 200 hectare werd hersteld of dat er een procedure loopt om herstel af te dwingen. Er zijn regelmatig gerichte acties door natuurinspectie en wanneer natuurinspecteurs tijdens hun patrouilles een overtreding vaststellen, wordt daar gevolg aan gegeven.

Wanneer blijkt dat de vegetatiewijziging onvergund werd uitgevoerd, volgt een aanmaning met herstelverplichting. Bij zwaardere overtredingen wordt meteen PV opgemaakt, gevolgd door een bestuurlijke maatregel ter herstel. Die omvat steeds het herstel naar de oorspronkelijke situatie of naar een situatie die ecologisch zelfs interessanter is dan voorheen. Wanneer iemand de bestuurlijke maatregel niet volgt, wordt overgegaan tot juridische vervolging en kunnen dwangsommen volgen.