“Viagra van de Himalaya” dreigt te verdwijnen door klimaatverandering kv

23 oktober 2018

04u48

Elk voorjaar trekken duizenden bewoners van Himalayadorpen in Nepal, Tibet en Butan de bergen in op zoek naar een befaamde schimmel die leeft in rupslarven. Het middel zou een krachtig afrodisiacum zijn en is in China meer waard dan goud.

De dorpsbewoners gaan elke lente op zoek naar de yarchagumba, de inheemse naam voor een schimmel die groeit in larven van de hopwortelboorder.

Deze ‘Viagra van de Himalaya’ is felbegeerd in Azië, waar kruidendokters beweren dat het middeltje seksuele prestaties bevordert en helpt bij kanker en andere ziekten. Bovendien bewerkstelligt het een uitstekende balans tussen yin en yang, aangezien het zowel van dierlijke als plantaardige oorsprong is.





Maar de populariteit van de schimmel draagt bij tot zijn schaarsheid en de concurrentie om de oogst is erg fel. In 2009 en 2016 kwam het in Nepal tot dodelijke confrontaties.

Klimaatverandering

Uit een studie die maandag werd gepubliceerd in het vakblad Proceedings van de American Academy of Sciences (PNAS), blijkt dat klimaatverandering waarschijnlijk ook bijdraagt ​​tot de schaarste van de schimmel.

“Niet alleen is overexploitatie waarschijnlijk verantwoordelijk voor de achteruitgang, maar klimaatverandering, inclusief veranderingen in het winterklimaat, spelen ook een rol. Zelfs als mensen minder gaan oogsten, zal de productie blijven dalen als gevolg van de klimaatverandering”, zegt Kelly Hopping, co-auteur van de studie en de onderzoeker aan de universiteit Stanford.

Habitat krimpt

Uit de studie blijkt dat de natuurlijke habitat van de schimmel, die leeft in koude en hoge gebieden zonder veel sneeuw, afneemt naarmate de temperatuur in de Himalaya stijgt.

In Bhutan is de gemiddelde wintertemperatuur tussen 1979 en 2013 bijvoorbeeld met 3,5 à 4 graden gestegen. Op het Tibetaanse plateau neemt het aantal dagen dat de grond bevroren blijft jaarlijks af.

De yarchagumba wordt verwerkt in thee of in soep. In mei 2017 was een kilogram van het goedje 122.000 euro waard, meer dan drie keer de waarde van goud.