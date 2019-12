‘Time’ roept Greta Thunberg uit tot persoon van het jaar: “Zelfs landen die deelnemen aan klimaattop plegen bedrog” SVM

Bron: Belga 0 Milieu Het prestigieuze tijdschrift ‘Time’ heeft Greta Thunberg (16) uitgeroepen tot ‘persoon van het jaar’. De jonge klimaatactiviste roept met haar acties zowel respect als afkeer op. Net vandaag beschuldigde de 16-jarige Zweedse de meest ambitieuze landen op de klimaattop in Madrid nog van bedrog. Ze gelooft niet dat wereldleiders de strijd tegen klimaatopwarming ten volle willen aangaan.

"Een handvol rijke landen heeft beloofd om de broeikasuitstoot met enkele procenten te verminderen of om in een of ander jaar klimaatneutraliteit te bereiken", klonk het tijdens een evenement dat door de VN werd georganiseerd. "Dat lijkt op het eerste gezicht indrukwekkend, maar dat getuigt niet van leiderschap. Er wordt geen nieuwe weg ingeslagen, het is eigenlijk puur bedrog.”

“De meeste van hun beloftes houden immers geen rekening met de luchtvaart, de scheepvaart en de import of export van goederen. Ze kunnen daarentegen wel hun uitstoot compenseren door geld te geven. Deze COP-conferentie is een goed excuus geworden voor veel landen om hun onvermogen onder tafel te vegen en om geen kleur te hoeven bekennen over hun ambities", concludeerde Thunberg.

"Er zijn landen die handige trucs bovenhalen om maar niet echte actie te moeten ondernemen. En dan wordt er soms nog geweigerd om te betalen voor de landen die nu al getroffen zijn door klimaatrampen. Hoe kunnen jullie dat laten gebeuren zonder kwaad te worden?", besloot ze.

Net voor Thunberg aan het woord kwam, had de directrice van Greenpeace International haar woede al tot uiting laten komen. In 25 jaar tijd is de kloof tussen de COP en de buitenwereld volgens haar nooit zo groot geworden. "De oplossingen liggen voor het grijpen", zei Jennifer Morgan. "Maar waar zijn de kampioenen? Waar zijn de echte leiders? Waar zijn de volwassenen in deze zaal? Het zijn donkere dagen voor de klimaatpolitiek. Het hart van het Akkoord van Parijs klopt nog, maar zéér zwak.”