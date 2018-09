"Strijd tegen klimaatverandering kan 22.000 miljard euro en 65 miljoen banen opleveren tegen 2030" jv

Bron: afp 4 Milieu De strijd tegen klimaatverandering zal groei teweegbrengen en welvaart creëren, pleiten internationale experts in een rapport. Door de mogelijke winsten in kaart te brengen, willen ze landen en bedrijven overtuigen om sterkere verbintenissen aan te gaan.

De omschakeling van ons economisch model naar een CO2-arme economie "biedt talrijke opportuniteiten", staat in het rapport van de Wereldwijde Commissie over Economie en Klimaat, die in 2013 in het leven werd geroepen, en gesteund wordt door politieke leiders, bedrijfsleiders en economen.

Minder vervuilde steden, groene energie, en een milieugevoelige landbouw en infrastructuur, "zullen leiden tot een hogere productiviteit, besparingen en meer sociale inclusie". Volgens de commissie zou een ander economisch model tot 26.000 miljard dollar (22.460 miljard euro) economische voordelen kunnen opleveren tegen 2030. Ook zouden er 65 miljoen banen extra kunnen bijkomen. Ook overheden zouden op hogere inkomsten kunnen rekenen.

Maar volgens de auteurs van de studie ligt het ritme waarmee de omschakeling gebeurt te laag. "We staan op een scharniermoment. Politieke leiders moeten de voet van de rempedaal halen en een duidelijk signaal geven", zei Ngozi Okonjo-Iweala, de gewezen minister van Financiën van Nigeria, en medevoorzitter van de commissie. Ze werd daarin bijgetreden door de CEO van Unilever, Paul Polman, en de gewezen vicevoorzitter van de Wereldbank, Nicholas Stern.

Het rapport pleit ervoor om de investeringen in duurzame infrastructuur op te drijven. Multilaterale ontwikkelingsbanken moeten hun investeringen verdubbelen, tot honderd miljard dollar per jaar tegen 2020. Bedrijven tot slot moeten bij hun strategie meer rekening houden met het klimaat.