“Streng verboden cfk’s in ozonlaag afkomstig van China” Britse wetenschappers wijzen in hun studie met de vinger naar China AW

23 mei 2019

18u34

Bron: Nature 8 Milieu Een team wetenschappers ontdekte aan de hand van een grootschalig onderzoek, dat er in het noordoosten van China een vloeistof wordt geproduceerd die in grote mate bijdraagt aan het gat in de ozonlaag. Een vloeistof waarvan zowel de productie als het gebruik wereldwijd verboden is sinds 2010.

Trichloorfluormethaan, ook bekend onder de namen freon-11, CFK-11 of R-11, is een kleurloze en reukloze vloeistof die vroeger vroeger in koelkasten werd gebruikt als koelsysteem. CFK-11 was goedkoop en brandveilig – de vloeistof werd zelfs gebruikt om branden te blussen – alsook behoorlijk populair.



Wereldwijd verbod

Maar sinds 2010 is het gebruik van de vloeistof ten strengste verboden. En dat verbod geldt wereldwijd. CFK-11 bleek immers een grote bijdrage te leveren aan het groeiend gat in de ozonlaag, de ozonlaag die ons beschermt tegen schadelijke stralingen van de zon.

Reeds in 1987 werden er internationale afspraken gemaakt omtrent het gebruik van schadelijke CFK’s , en in 1995 werd de productie ervan stopgezet in de VS. Sinds januari 2001 worden chloorfluorkoolstofverbindingen of CFK’s niet meer gebruikt in België. Wereldwijd geldt er een verbod op de productie sinds 2010. En zo verdwenen de hoge concentraties ervan in de atmosfeer.

Maar in 2012, twee jaar na het wereldwijde verbod, merkten onderzoekers op dat de niveaus opnieuw stegen in het noordelijk halfrond. En niemand wist wie of wat daar verantwoordelijk voor was. Daarop besloten enkele wetenschappers van de University of Bristol in het Verenigd Koninkrijk, op onderzoek te gaan.

Bron en omvang van de uitstoot

Het team wetenschappers ging aan de slag met atmosferische observaties om zowel de bron als de omvang van de uitstoot te achterhalen.

Zeven jaar later publiceren ze hun resultaten in het vaktijdschrift Nature. Daarin wijzen ze met de vinger naar China. De emissies zouden voornamelijk afkomstig zijn van de noordoostelijke Chinese provincies Shandong en Hebei.

Volgens andere wetenschappers die niet meewerkten aan de studie, levert het onderzoek “voldoende bewijs”. Volgens chemicus aan de University of Melbourne Ian Rae wordt er zeker nog CFK-11 geproduceerd in China.

Waarom de vloeistof precies geproduceerd wordt, is voorlopig onduidelijk.