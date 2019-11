‘Stille crisis’ bedreigt 40 van alle geïrrigeerde gewassen ter wereld KV

25 november 2019

21u06

Een "sluipende, stille crisis" bedreigt de wereldvoedselbevoorrading: watertekort brengt tegen het jaar 2040 zo'n 40 procent van alle geïrrigeerde gewassen in gevaar. Dat zegt de Amerikaanse denktank World Resources Institute (WRI) vandaag.

Onregelmatige regenval als gevolg van de klimaatverandering bedreigt bovendien de watervoorziening voor een derde van de gewassen die afhankelijk zijn van de moesson. “De mensheid is niet erg goed in ingrijpen voor de crisis plaatsvindt. We zijn allemaal heel goed in crisismanagement, maar dat is erg reactief”, aldus Rutger Hofste van WRI. “Dit is een sluipende, stille crisis en we willen de alarmbel luiden voor het te laat is.”

Volgens wetenschappers wordt de watervoorraad bedreigt door veel factoren, waaronder de klimaatverandering en wanbeheer, maar landbouw is een van de voornaamste factoren en is verantwoordelijk voor 70 procent van het waterverbruik.



Maandag lanceerde de denktank Aqueduct Food, een online tool die de waterrisico’s voor meer dan 40 gewassen, waaronder bananen, koffie, soja en katoen in kaart brengt. Bijna 67 procent van alle tarwe, 64 procent van de maïs en 19 procent van de rijst kunnen tegen 2040 onder “extreem hoge waterstress” staan. Deze drie gewassen staan samen in voor meer dan 40 procent van de wereldwijde calorievoorraad, volgens de Voedsel‑ en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Er is dringend actie nodig, aldus de Voedsel‑ en Landbouworganisatie, zoals verbetering van de irrigatie en de bodem, betere gewaskeuzes en minder voedselverlies en -verspilling.