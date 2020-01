“Stijging van nitraat in grond- en oppervlaktewater is spectaculair” SVM

21 januari 2020

19u04

Bron: Belga 0 Milieu Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt de stijging van het nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater spectaculair. Ze denkt na over bijkomende maatregelen tegen overbemesting.

De waterkwaliteit in het Vlaamse landbouwgebied boert verder achteruit. Dat blijkt uit rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter daalt al vijf jaar op rij niet meer. Was er in 2016-2017 nog een overschrijding in 21 procent van de meetpunten, dan liep dat in 2018-2019 op tot 38 procent. De Vlaamse norm van maximum 5 procent overschrijdingen is dus ver weg.

"Het droge weer zal wel gedeeltelijk aan de oorzaak liggen, maar de stijging is spectaculair. Dus het zal niet de enige oorzaak zijn", zei Demir bij een gedachtewisseling in het parlement. "Het resultaat is zeer frustrerend."

We hebben volgens de minister een eindpunt bereikt. Het zesde Mestactieplan, dat vorig jaar werd ingevoerd, wordt geëvalueerd. "Ik heb de Vlaamse Landmaatschappij daarvoor opdracht gegeven en gevraagd om mogelijk bijkomende maatregelen uit te werken. Er wordt geëvalueerd of de voornaamste instrumenten, zoals de bemestingsbepalingen, het transport, de opslag enzovoort worden nageleefd. Indien nodig zullen er verbeteringen of alternatieven worden geformuleerd."

De situatie is slecht voor het milieu, de biodiversiteit en het drinkwater, besloot Demir. "We zullen dus met zijn allen aan de slag moeten gaan.”