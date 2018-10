"Slechts helft plastic flessen en flacons wordt gerecycleerd" Redactie

03 oktober 2018

08u59

Bron: VRT 0 Milieu In Vlaanderen wordt slechts de helft van de plastic flessen en flacons gerecycleerd. Dat blijkt uit onderzoek van Recover, een samenwerking van 11 afvalintercommunales en de stad Antwerpen, meldt de VRT. Bovendien worden de gerecycleerde fessen niet gebruikt om nieuwe flessen te maken, maar andere materialen die nadien gewoon op de afvalberg of in zee belanden.

Fost Plus, dat de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België organiseert, beweert nochtans dat 80 procent wordt gerecycleerd. "Klopt niet", zegt Recover. "Het gaat slechts om de helft."

Hoe komt Recover aan dat getal? "Niet alle geproduceerde plastic flessen worden meegeteld in de berekening van Fost Plus", klinkt het. "Zo zou er 5 tot 10 procent plastic flessen extra zijn, die vanuit het buitenland meegenomen worden. En dan is er ook nog een percentage zogenoemde free riders, bedrijven die niet aangeven dat ze plastic produceren."

Circulaire economie

Er zijn dus meer producten in omloop dan geteld, aldus Recover. "Terwijl er aan ingezamelde producten (in de blauwe PMD-zak) minder is dan geteld." Volgens Recover worden de ingezamelde flessen gewogen, maar in die weging zit bijvoorbeeld nog restvocht. Er wordt dus meer plastic geproduceerd en minder ingezameld, wat resulteert in een lager percentage dat gerecycleerd wordt, concludeert Recover.

Bovendien worden die gerecycleerde flessen niet gebruikt om nieuwe flessen van te maken, maar belanden ze in isolatiemateriaal, fleecetruien of bakjes voor voeding. En die worden niet gerecycleerd, maar belanden gewoon op de afvalberg of in zee. "We moeten eigenlijk naar een circulaire economie gaan: een plastic fles wordt gerecycleerd tot een nieuwe plastic fles", legt Kris Somers van Limburg.net uit. "Dat is een hoogwaardige toepassing. Dan pas dragen we echt zorg voor het milieu."

Metalen verpakkingen

Uit eerder onderzoek van Recover bleek ook al dat in Vlaanderen slechts 65 procent van de metalen verpakkingen gerecycleerd wordt. Nochtans wordt er vaak gesproken over meer dan 100% recyclage, omdat we wettelijk gezien een bepaald deel van het schroot uit assen van verbrandingsinstallaties mogen meetellen, los van de vraag of dat schroot nu afkomstig is van verpakkingen of niet-verpakkingen. Waar de overige metalen verpakkingen terecht komen, is niet duidelijk.