“Shell wil budget voor groene energie verdubbelen” IB

26 december 2018

02u17

Bron: ANP 0 Milieu Shell zal vanaf 2020 jaarlijks vier miljard dollar in hernieuwbare energie steken, een verdubbeling van het huidige budget. Die verwachting heeft Maarten Wetselaar, directeur van de duurzame energie-activiteiten van Shell, uitgesproken in een interview in de Britse krant The Guardian.

Het totale investeringsbudget van het Brits-Nederlandse concern is 25 miljard dollar. Daarvan wordt nu gemiddeld 1 tot 2 miljard dollar per jaar geïnvesteerd in duurzame energie. Als Wetselaar goede resultaten laat zien, verwacht hij dat dat bedrag verdubbeld zal worden en zelfs “naar meer'' gekeken kan worden.

“Druk van ‘groene aandeelhouders’”

Shell staat onder druk van een groep 'groene aandeelhouders'. Naast het ophogen van zijn investeringen in duurzame energie, maakte het bedrijf onlangs bekend zijn CO 2 -doelstellingen aan te scherpen. Aan dat laatste wordt ook de beloning van het topmanagement gekoppeld.