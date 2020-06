“Shell faalt ernstig bij opruimen olieramp Nigerdelta” IB

18 juni 2020

01u11

Bron: Belga 0 Milieu Shell en andere oliebedrijven hebben de immense olievervuiling die ze hebben veroorzaakt in de Nigerdelta ruim negen jaar na een vernietigend VN-rapport nog altijd niet opgeruimd. Slechts 11 procent van de vervuilde gebieden is aangepakt en geen enkel gebied is inmiddels vrij van vervuiling.

Dat staat te lezen in een rapport van Milieudefensie, het Nigeriaanse Environmental Rights Action (ERA), Amnesty International en Friends of the Earth Europe.

De VN stelden in 2011 vast dat het drinkwater ernstig vervuild was met kankerverwekkende stoffen tot 900 keer boven de toegestane waarde. In 'No Clean-Up, No Justice' stellen Milieudefensie, het Nigeriaanse Environmental Rights Action (ERA), Amnesty International en Friends of the Earth Europe dat de bevolking in grote delen van de Nigeriaanse rivierdelta nog altijd is aangewezen op ernstig vervuild drinkwater.

lees verder onder de foto:

In 2011 kwam UNEP, het VN-milieubureau, met een pakket spoedmaatregelen nadat de verwoestende impact van de olie-industrie in de Nigerdelta in kaart had gebracht. "Het nieuwe onderzoek laat zien dat van die noodmaatregelen onder invloed van Shell en de Nigeriaanse overheid niets terecht is gekomen", klinkt het. "De grootste vervuiler -Shell- bekleedt belangrijke management- en adviserende functies binnen het schoonmaakproject HYPREP", stellen de organisaties.

Negen jaar loze beloftes

Voor het nieuwe rapport hebben de vier milieu- en mensenrechtenorganisaties gekeken wat er van de aanbevelingen van de VN terecht is gekomen.

"Na negen jaar loze beloftes over de aanpak en tientallen jaren vervuiling gaan de mensen in Ogoniland niet alleen dood omdat ze dagelijks giftige dampen inademen, met olie vervuilde vis eten en van olie vergeven water moeten drinken. Ze zijn ook ziek van het wachten op gerechtigheid", zegt Godwin Ojo van het Nigeriaanse ERA. "Shell en de Nigeriaanse overheid moeten erkennen dat het schoonmaakproject in de huidige vorm is mislukt. Het moet nieuw leven worden ingeblazen door er deskundige technici en strategen op te zetten en de gemeenschap er serieus bij te betrekken."

Eis tot schadeloosstelling

"Als dit rapport iets duidelijk maakt is het dat Shell ondanks een sleutelrol in het schoonmaakproces faalt om zijn eigen olievervuiling op te ruimen in de Nigerdelta", stelt Donald Pols van Milieudefensie. "De prestaties zijn zelfs zo slecht en het aanbestedingsproces zo bizar dat je je kunt afvragen of Shell écht opruimen ooit serieus heeft overwogen."

De vier organisaties willen dat Shell alle gemeenschappen die geschaad zijn of worden door het falen of uitstellen van het schoonmaakproces of door olievervuiling schadeloos stelt én dat het betaalt voor het opruimen van de Nigerdelta.