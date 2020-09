“Revolutionaire ontwikkeling”: nieuwe generatie Belgische dieselmotoren draait ook op waterstof HAA

17 september 2020

18u38

Bron: Belga 12 Milieu In Gent hebben de Belgische motorbouwers ABC en CMB een nieuwe generatie milieuvriendelijke motoren voor locomotieven, schepen en elektriciteitsgeneratoren gelanceerd. Onder de joint venture BeHydro hebben de bedrijven een wereldprimeur ontwikkeld die met waterstof of diesel een vermogen levert van 1 megawatt (MW).

Dat is voldoende om 3.000 gezinnen van groene stroom te voorzien en zou de uitstoot van meer dan 180 Belgische diesellocomotieven kunnen reduceren met 85 procent.

ABC en CMB kondigden vandaag in Gent de commerciële lancering van BeHydro-motoren aan in aanwezigheid van Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) en Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). CEO's Alexander Saverys van CMB en Tim Berckmoes van ABC spreken van een "revolutionaire ontwikkeling" die kan leiden tot een massale vergroening van schepen, treinen en elektriciteitsgeneratoren.

BeHydro heeft drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe type motor. Die werkt op waterstof, maar kan ook draaien op diesel wanneer geen waterstof beschikbaar is. Een stevige troef "die kan leiden tot een massale vergroening van schepen, treinen en elektriciteitsgeneratoren", klonk het tijdens het lanceringsevenement.

Door het injecteren en verbranden van waterstof wordt de CO2-uitstoot tot 85 procent gereduceerd. De producent maakt zich sterk dat hij motoren kan produceren van 0,8 MW tot 10 MW, wat een oplossingen betekent voor een breed scala aan industriële sectoren.

Zo werd donderdag ook de ‘HydroTug’ getoond, de eerste waterstofsleepboot en een eerste bestelling voor de joint venture. “Dit schip is de allereerste waterstofsleepboot ter wereld”, zei CEO Tim Berckmoes, “en zal door de haven van Antwerpen worden ingezet.” Maar de nieuwe technologie kan bijvoorbeeld ook worden toegepast op de traditionele diesellocomotieven waarvan er meer dan 180 rijden op de Belgische spoorwegen.

Alexander Saverys ziet tal van mogelijkheden en voelt zich gesterkt in de recent aangekondigde EU-visie op waterstof. “Denk hierbij aan hoofdmotoren voor de kustvaart, binnenvaart en sleepboten, hulpmotoren voor deep-sea schepen, maar ook treinen en elektriciteitsgeneratoren voor ziekenhuizen en datacenters.” In theorie kan elke grote dieselmotor vervangen worden door een BeHydro motor, aldus Saverys.

De winst op het vlak van verminderde CO2-uitstoot is volgens de producenten zeer substantieel. Zo laat een 1 megawatt BeHydro-motor op waterstof een CO2-reductie met 3.500 ton per jaar optekenen, of “het equivalent van 300 hectare bos”. In Europa zou de nieuwe technologie een milieuvriendelijke oplossing kunnen zijn voor 13.600 diesel-locomotieven. Een BeHydro-motor produceert evenveel energie als een windmolen van 3 MW of 36.000 zonnepanelen.

In een eerste fase kunnen de producenten 100 motoren op waterstof per jaar produceren. BeHydro ontwikkelt ondertussen ook een ‘mono-fuel’ waterstofmotor die tegen het tweede kwartaal van 2021 klaar zal zijn.