"Vrouwen harder getroffen door global warming" kv

09 februari 2018

18u36

Bron: Belga 4 Milieu Zelfs de globale opwarming volgt de gendergelijkheid niet. Volgens de Amerikaanse politica Hillary Clinton zal het broeikaseffect vooral een nadelige invloed hebben op vrouwen.

De verliezende kandidate bij de presidentsverkiezingen van november 2016 deed haar uitspraken op een event aan de Georgetown University in Washington en naar aanleiding van het besluit van de regering-Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

Clinton bezorgde haar gehoor koude rillingen met een soort post-apocalyptische toekomstvisie waarin het aan de vrouwen zal zijn om "het merendeel van de (huishoudelijke) taken" op zich te nemen, zoals de zoektocht naar voedsel (steeds moeilijker omdat oogsten getroffen worden door hogere temperaturen en de verwoestijning), het sprokkelen van hout en het zoeken naar een nieuwe thuis in het geval het groen voor je eigen woning is verdwenen.

Hillary heeft in haar betoog wel degelijk de wetenschap achter zich. Er bestaat namelijk een grote consensus dat natuurrampen disproportioneel vrouwen treffen. Bovendien dreigt door een toename van het aantal natuurrampen geld dat dat nu nog (een beetje) wordt besteed aan sociale en economische emancipatie, waaronder het streven naar gendergelijkheid, aangewend te worden voor 'disaster relief', hulp na de ramp.

Maar president Donald Trump warm te maken voor deze problematiek, zal geen koud kunstje zijn.