“Onze longen staan in brand!” Betogers aan de Braziliaanse ambassade in Londen roepen op tot redden van het Amazonewoud HL

23 augustus 2019

14u30

Bron: Belga 0 Milieu Ongeveer 200 mensen zijn vandaag voor de ambassade van Brazilië in Londen bijeengekomen om op te roepen tot het redden van het Amazonegebied, Ongeveer 200 mensen zijn vandaag voor de ambassade van Brazilië in Londen bijeengekomen om op te roepen tot het redden van het Amazonegebied, dat door branden geteisterd wordt . Daarmee brachten ze een reeks betogingen op gang die over de wereld gepland zijn ten bate van “de long van de planeet” die in brand staat.

De betogers droegen borden mee met slogans als "stop de vernieling nu", "ik wil dat u nu panikeert" en met het logo van Extinction Rebellion (XR), de beweging die tot de manifestatie had opgeroepen onder het motto "onze longen staan in brand".

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een klimaatscepticus, komt onder toenemende internationale druk te staan, nu de branden in het grootste regenwoud van de planeet tegen sneltempo uitbreiden.

Maandag manifestatie in Brussel

Ook in Sao Paulo en Rio de Janeiro werden betogingen voor het Amazonewoud gepland, en ook voor andere ambassades en consulaten van Brazilië, onder meer in Berlijn, Madrid, Barcelona en Turijn zullen betogers samenkomen. Tot de manifestaties werd opgeroepen door de organisaties Extinction Rebellion en Fridays for Future, de beweging van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

De Belgische afdeling van Extinction Rebellion heeft opgeroepen maandag voor de Braziliaanse ambassade in Brussel te betogen onder het motto "Rebel for the Amazon".