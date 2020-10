“Omschakeling naar groene economie is duur, maar niets doen zou nog veel meer geld kosten” SVM

12 oktober 2020

17u08

Bron: Belga 0 Milieu De omschakeling naar een groene economie in de Europese Unie zal ook op een sociaal rechtvaardige manier moeten gebeuren. Zoniet dreigt een groep mensen de hakken in het zand te zetten en komt de transitie er niet. En tragisch genoeg zullen het uitgerekend die mensen zijn die het grootste slachtoffer zijn van de klimaatcrisis. Die boodschap gaf vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie aan vertegenwoordigers van de verschillende Belgische parlementen.

De Nederlander gaf er tekst en uitleg bij de Europese Green Deal, die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken. Timmermans beseft dat de strijd tegen de klimaatcrisis vandaag in coronatijden voor veel mensen wellicht niet prioriteit nummer één is. "Als je bang bent dat je het einde van de maand niet haalt, is het einde van de mensheid misschien niet je eerste zorg", viel hij met de deur in huis.



"Maar we moeten dit aanpakken. De urgentie mag niet ontkend worden", benadrukte Timmermans. Hij wond er geen doekjes om dat die omschakeling geld zal kosten, maar plaatste die rekening in perspectief. “Vandaag zien we de gevolgen van de opwarming van de temperatuur met 1 graad. Wanneer dat 2 graden wordt, zullen we de kosten niet onder controle kunnen houden. "Wat zijn de kosten van verwoestende stormen, van droogte, van het verdwijnen van bijen, van overstromingen, van pandemieën? Die zijn onnoemelijk veel hoger dan de transitiekosten.”

Voorstel voor elk land

Tegen de zomer van volgend jaar komt de Europese Commissie voor elk land met een voorstel over de terreinen waarop zij de meeste vooruitgang kunnen boeken. Verschillende parlementsleden stelden vragen bij het kostenplaatje en wie daarvoor zal moeten opdraaien.



Timmermans merkte op dat ook de nationale en regionale parlementen daar een rol in kunnen spelen, maar voegde er een waarschuwing aan toe. "Als een substantiële minderheid zich niet gehoord voelt en vindt dat de rekening niet eerlijk verdeeld is, dan zullen de mensen de hakken in het zand zetten en zal de transitie niet gebeuren. Tragisch genoeg zullen die mensen net het grootste slachtoffer zijn. Mensen die zich veel kunnen permitteren, zullen in een klimaatcrisis altijd een inkomen hebben. Net de mensen die nergens naartoe kunnen, zijn het kwetsbaarst in deze enorme uitdaging. Dit is mijn sociale bekommernis: zorgen dat zij niet achter het net vissen.”

Wij vinden dat Europa met 55 procent tegen 2050 klimaatneutraal kan zijn Frans Timmermans

“Ambitie mag niet te scherp zijn”

Het Europees parlement heeft de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 60 procent te verminderen. De Europese Commissie blijft bij een cijfer van 55 procent. “Wij vinden dat Europa met 55 procent tegen 2050 klimaatneutraal kan zijn", verdedigde Timmermans het standpunt van de Europese Commissie. Bovendien wil hij voorkomen dat Europa de last zou overnemen van geïndustrialiseerde landen die ook hun deel moeten doen. “De ambitie mag niet zo scherp zijn dat anderen zouden afhaken”, redeneert Timmermans.

Hij wilde geen standpunt innemen voor of tegen kerncentrales, een discussie die de voorbije weken de kop opstak naar aanleiding van de regeringsvorming in ons land. "De Europese Commissie is technologieneutraal", luidde het. Timmermans wees diplomatisch op de voor- en nadelen van kernenergie. "Probeer zo rationeel mogelijk een standpunt in te nemen", gaf hij mee als advies.

Woensdag komt de Europese Commissie overigens met de analyse van de energie-klimaatplannen van de lidstaten. Timmermans gaf al aan dat er voor ons land nog winst te boeken valt op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

