“Natuurramp in Darling rivier is schuld van Australisch wanbeheer”: Milieurapport wijst met de vinger naar overheid AW

01 februari 2019

18u06

Bron: Science Advances 0 Milieu Zelfs voordat honderden vissen aan hun tragische einde kwamen in de Australische Darling rivier, waarschuwden wetenschappers voor een milieuramp. Het water was schaars in de regio en landbouwers gingen slordig om met het kostbaar goed: de ingrediënten voor een heuse ecologische ramp.

Ze hadden gelijk. Zo luidt het officiële besluit van het onderzoekspanel van de Royal Commission in Australië, dat op bevel van de overheid de ramp onderzocht. Te wijten aan slecht waterbeheer gebruikten de boeren rondom de Murray en Darling rivier te veel water voor irrigatie en huishoudelijk gebruik.



Door de aanhoudende droogte en het wanbeleid in Australië, zakte het waterpeil van de rivier tot een ongekend dieptepunt. Het resultaat? De dood van 100.000 tot zelfs een miljoen vissen.

Economische versus ecologische belangen

Nochtans tekende de Australische overheid in 2007 al een eerste waterpact. Dat pact moest een ecologische ramp als die van vandaag voorkomen. In 2012 volgde er nog een tweede plan, tevergeefs. “Het pact dat terugkeren naar een duurzame waterwinning aanbeval, werd niet opgevat zoals het bedoeld was”, zo klinkt het verdict van het milieurapport. “Het objectief is getransformeerd tot het misverstand dat er een balans moet zijn tussen economische, ecologische en sociale mogelijkheden.” Bovendien overheerste voor de boeren voornamelijk de economische belangen. De ecologische nadelen werden simpelweg naar de achtergrond geschoven.

Het recente rapport, dat 750 pagina’s telt, bevat ook 44 nieuwe aanbevelingen waaronder een nieuw richtcijfer dat boeren beperkt in hun waterafname. Verder bevat het rapport nog een paar vaststellingen, de ene al wat korter dan de andere. Op de vraag of de huidige uitvoering van het waterpact dat in 2007 werd gesloten, de doelstellingen zal halen, luidt het antwoord: “Nee, zie volledig rapport”.

(Lees verder onder de foto)

Coördinatie

“De Royal Commission heeft een uitstekende service aan de natie geleverd”, zegt Quentin Grafton, econoom gespecialiseerd is in waterproblemen in Australië. Maar omdat het lot van hun aanbevelingen afhankelijk is van een correcte uitvoering, moedigt hij voldoende coördinatie aan. “Zelfs als slechts de helft van de aanbevelingen gevolgd zouden worden, zal er waarschijnlijk een veel betere toekomst voor het rivierbekken volgen”, beaamt Caroline Sullivan, milieu-econoom aan de Southern Cross University in Australië.

Verstikking

Hoe de vissen precies aan hun einde kwamen? Wanneer het rivierbekken laag staat, is het wateroppervlak kleiner waardoor er minder zuurstof aanwezig is in het water. Daarnaast groeiden de algen in de rivier als kool. Jammer genoeg voor de vissen zogen de algen het resterende zuurstof uit het water. Kortom, de vissen stierven allemaal door een zuurstoftekort.

Bekijk ook: