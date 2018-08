"Mens leeft gemiddeld een jaar minder lang door luchtvervuiling" TTR

24 augustus 2018

12u41

Bron: IPS, Science Daily 0 Milieu Wetenschappers van de University of Texas in Austin onderzochten voor 185 landen de nationale impact van luchtvervuiling op de levensverwachting. Het resultaat is niet om vrolijk van te worden. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat we door die luchtvervuiling gemiddeld een jaar minder lang leven, zo staat te lezen in het wetenschappelijke vakblad 'Environmental Science & Technology Letters'.

Deeltjes fijn stof - afkomstig van onder meer elektriciteitscentrales, auto's en vrachtwagens, landbouw en industrie - blijken een grotere impact te hebben op onze levensverwachting dan aanvankelijk werd gedacht. “Dat luchtverontreiniging wereldwijd doden veroorzaakt, wisten we al”, zegt Joshua Apte van de University of Texas in Austin. “Wat we ontdekt hebben, is dat het effect op ons leven groot is: gemiddeld leven we een jaar minder.”

"Een jaar minder leven is erg veel", aldus Apte. Volgens het onderzoeksteam wijzen de resultaten erop dat er dringend iets moet veranderen aan onze luchtkwaliteit. Niet alleen de symptomen moeten bestreden worden, maar er moet ook daadwerkelijk iets veranderen aan onze luchtkwaliteit, zo vindt het onderzoeksteam. "We zouden hierdoor meer voordelen behalen dan als we een kuur zouden vinden voor zowel long- als borstkanker", klinkt het.

Vooral in landen als India en China zouden de gevolgen van een betere luchtkwaliteit aanzienlijk zijn, met name voor ouderen. "Als er geen luchtvervuiling meer zou zijn in Azië, zouden 60-jarigen van nu 15 tot 20 procent meer kans hebben om 85 jaar of ouder te worden", besluit Apte.

In Belgische steden zoals Antwerpen en Brussel bedraagt de luchtvervuiling 21 tot 25 microgram per kubieke meter en het grootste deel van Vlaanderen wordt blootgesteld aan 16 tot 20 microgram luchtverontreiniging per kubieke meter. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt een limiet van maximaal 10 microgram per kubieke meter aan.