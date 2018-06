"Meeste Europese landen hebben te weinig ambitie om Klimaatakkoord Parijs na te komen: ook België hinkt achterop" IB

18 juni 2018

01u20

Bron: Belga 0 Milieu De meeste Europese landen hebben te weinig ambitie om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Veel Europese landen slagen er bovendien niet in hun CO2-uitstoot te verminderen. Zweden is de beste leerling van de klas, België doet het niet goed. Dat blijkt uit een rapport van de milieubeweging Climate Action Network (CAN) Europe.

Climate Action Network, een Europees netwerk van ngo's, onderzoekt de ambities van de Europese landen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. De milieubeweging stelt een ranglijst op op basis van de energie- en klimaatdoelstellingen en de vooruitgang die de landen maken om hun CO2-uitstoot te verminderen.

CAN Europe stelt vast dat geen enkel Europees land voldoende presteert wat betreft hun klimaatambities enerzijds en het verminderen van de CO2-uitstoot anderzijds. De landen die volgens het rapport het best presteren, zijn Zweden, Portugal, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. "Deze landen tonen veel ambitie om op Europees vlak de klimaatdoelstellingen te behalen", zegt Wendel Trio, directeur van CAN Europe. "Tegelijk moeten zij nog meer inspanningen doen om hun CO2-uitstoot te verminderen en meer hernieuwbare energie te promoten."

Geen voortrekkersrol meer

De milieubeweging stelt ook vast dat België vroeger een voortrekkersrol speelde wat betreft klimaatdoelstellingen, maar nu achterop hinkt. Voor ons land zijn er volgens Trio twee problemen. "België scoort slecht voor de doelstellingen 2020. We doen niet genoeg voor hernieuwbare energie en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", legt Trio uit.

"België heeft lage ambitie"

Ten tweede merkt CAN Europe dat België een vreemde rol speelt in het interne debat tussen de Europese lidstaten en het Europees Parlement over de nieuwe doelstellingen 2030. "België heeft in dat debat dezelfde lage ambitie zoals Polen en Hongarije. Ze lijken niet bekommerd om het milieu. Onze buurlanden, zoals Nederland en Frankrijk, tonen veel meer ambitie."

Trio heeft een belangrijke boodschap voor België. "Ons land heeft een belangrijke traditie in het tonen van leiderschap in de klimaatdoelstellingen. Dat dreigt nu te verdwijnen. Het feit dat vier verschillende regeringen bevoegd zijn voor milieu, is daar niet vreemd aan."