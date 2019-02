“Massale wereldwijde bebossing kan decennium CO2-uitstoot neutraliseren” jv

17 februari 2019

11u14

Bomen zijn "ons krachtigste wapen in de strijd tegen klimaatwijziging", beweert ecoloog Thomas Crowther. Hij stelt dat een massale (her)bebossing over de hele wereld tien jaar menselijke CO2-uitstoot compleet zou kunnen tenietdoen. Volgens zijn berekeningen is er plaats voor nog eens 1,2 biljoen bomen extra op onze planeet.

Crowther levert een ambitieuze en verfrissende kijk op de milieuproblematiek die dezer dagen brandend actueel is. Als we gigantisch veel bomen aanplanten, heeft dat ook een gigantisch positieve invloed op de luchtkwaliteit. Bestaande bomen zuigen nu al een enorme hoeveelheid koolstof op en dat kan nog méér worden als er nog eens miljoenen bomen zouden bijkomen. Volgens het nieuwe onderzoek van dr. Thomas Crowther zou er voldoende koolstofdioxide uit de atmosfeer kunnen worden gehaald om een decennium aan menselijke CO2-uitstoot te compenseren.

Parken, bossen en afgelegen gronden hebben volgens wetenschappelijke berekeningen nog ruimte voor 1,2 biljoen extra bomen. Als we daarin slagen, dan zou dat meer succes hebben dan welke andere tactiek dan ook in onze strijd tegen de opwarming van de aarde, van windturbines tot vegetarisch eten. In de lijst van Project Drawdown van de meest efficiënte middelen tegen de klimaatopwarming staan windmolens en een betere recyclage van ijskasten en airco’s bovenaan. Die zijn goed voor een vermindering van zo’n 80 gigaton aan uitstoot. Bebossing staat pas op de vijftiende plaats, met een geschatte CO2-inperking van 18 gigaton.

Meer bomen dan gedacht

Maar Crowther stelt vast dat het aantal bomen op aarde veel groter is dan gedacht. Zijn team komt uit op een cijfer van maar liefst 3 biljoen, meer dan zeven keer meer dan een vorige schatting van NASA. Met moderne onderzoekstechnieken zoals machine learning en artificiële intelligentie hebben de wetenschappers op een gelijkaardige manier berekend hoeveel bomen er nog bijkunnen. Dat verandert ook het Project Drawdown-klassement van CO2-verminderingstechnieken. “We zitten nu aan 400 gigaton met 3 biljoen bomen”, begint Crowther zijn becijfering. “Als we dat opschalen met een biljoen extra bomen, is dat goed voor nog eens honderden gigaton die uit de atmosfeer wordt gehaald. Dat komt neer op het volledig uitvagen van minstens tien jaar emissie door menselijk toedoen.”

Het is wel niet realistisch om alle voorgestelde plekken compleet te herbebossen. Toch groeit het besef dat het aanplanten van bomen cruciaal kan zijn voor het behoud van het leven op aarde. Crowther benadrukt dat hij geen stedelijk of agrarisch gebied viseert voor bebossing, maar enkel verwaarloosde, verlaten gronden. “Zo kunnen we potentieel de twee grootste uitdagingen van onze tijd aanpakken: de opwarming van de aarde en het verlies van biodiversiteit.” Hij besluit: “Het mooie is dat iedereen erbij betrokken kan worden. Bomen maken mensen letterlijk gelukkiger in stedelijke omgevingen. Ze bevorderen de kwaliteit van lucht, water en voedsel, en het ecosysteem. Het is zo’n eenvoudig, tastbaar iets.”