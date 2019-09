"Massale investeringen olieconcerns niet compatibel met klimaatakkoord van Parijs" AW

06 september 2019

17u14

Bron: Belga 0 Milieu De grote olieconcerns hebben sinds 2018 voor 50 miljard dollar investeringen goedgekeurd in projecten die niet compatibel zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt de ngo Carbon Tracker, een Britse denktank die de impact van de klimaatverandering op de financiële markt onderzoekt.

"Al de grote oliebedrijven zetten massaal in tegen de doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius en investeren in projecten die niet compatibel zijn met het klimaatakkoord van Parijs", zegt Andrew Grant, auteur van het rapport voor de Britse denktank.



Om de internationale doelstellingen te halen voor de beperking van de klimaatopwarming, zou de vraag naar fossiele brandstoffen moeten afnemen, volgens de scenario's opgesteld door het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Als de vraag afneemt, zullen volgens Carbon Tracker enkel de minst dure projecten voldoende rendabel zijn.

Nochtans stelde de ngo 50 miljard dollar aan investeringen vast in achttien grote recente projecten die niet rendabel kunnen zijn in een wereld met beperking van de klimaatopwarming, en in het bijzonder met een daling van het verbruik van fossiele energie.

Investeerders geruststellen

Die investeringen komen van "grote Europese bedrijven die veel moeite doen om investeerders gerust te stellen dat ze begaan zijn met de ongerustheid over het klimaat: BP, Shell, Total en Equinor", aldus Carbon Tracker. Bij die investeringen is bijvoorbeeld een groots project rond vloeibaar aardgas in Canada, ten belope van 13 miljard dollar, onder leiding van Shell.

De ngo meent dat er voor de oliebedrijven, en hun aandeelhouders, op die manier een groot risico ontstaat dat de activa waarin ze massaal geïnvesteerd hebben, op termijn al hun waarde verliezen. Nog volgens Carbon Tracker zou het Amerikaanse ExxonMobil het grootste risico lopen om zijn activa gedevalueerd te zien. Daarna volgen het Brits-Nederlandse Shell, het Franse Total, het Amerikaanse Chevron, het Britse BP en het Italiaanse Eni.

Hernieuwbare energie

Een aantal van de olieconcerns reageerde vandaag meteen op het rapport. "Shell handelt nu en dat wordt erkend door de investeerders", aldus een woordvoerster van de groep. BP van zijn kant liet weten de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen en zich met name ook te gaan richten op hernieuwbare energie. "Dat alles moet BP laten evolueren van een bedrijf gericht op olie en gas naar een energiebedrijf in veel bredere zin", aldus een woordvoerder.