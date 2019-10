“Klimaat heeft geen prijzen nodig”: Greta Thunberg weigert milieuprijs van Noordse Raad IB

30 oktober 2019

01u33

Bron: The Guardian, Instagram 0 Milieu De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een milieuprijs van de Noordse Raad geweigerd. De tiener laat vanuit de Verenigde Staten weten de prijs ter waarde van 350.000 Deense kronen (zo’n 46.800 euro) niet te accepteren. “De klimaatbeweging heeft geen prijzen meer nodig, wat we nodig hebben is dat onze politici en machthebbers beginnen te luisteren naar de wetenschap.”

Via Instagram liet Thunberg vanuit de Verenigde Staten weten weliswaar erg vereerd te zijn met de prijs, waarvoor ze door zowel Zweden als Noorwegen was voorgedragen, maar hem toch te weigeren. In een lang bericht legt ze uit waarom.

“De Noordse landen hebben wereldwijd een fantastische reputatie wanneer het aankomt op klimaat- en milieuzaken. Er wordt volop over opgeschept en er lijkt geen einde te komen aan de stroom mooie woorden. Maar wanneer het aankomt op onze eigenlijke uitstoot en ecologische voetafdruk per capita is het een heel ander verhaal – zeker als we ons consumptie- en vlieggedrag, onze import en onze verschepingen ook meetellen”, klinkt het. “Wat we als klimaatbeweging nodig hebben, zijn geen prijzen, maar dat onze politici en machthebbers beginnen te luisteren naar de laatste, best beschikbare wetenschap.”

Met haar in augustus vorig jaar begonnen vrijdagse ‘schoolstaking voor het klimaat’ voor het Zweedse parlement en de daaruit gegroeide wereldwijde beweging ‘Fridays for Future’ bracht Thunberg het afgelopen jaar miljoenen mensen wereldwijd op de been voor een betere klimaatpolitiek.

Lees ook: Op zoek naar de roots van Greta Thunberg: van stil meisje tot spreekbuis van generatie (HLN+)