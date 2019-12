Exclusief voor abonnees “Ik had Demir, met haar barslecht beleid, zo graag in de ogen gekeken” Terwijl klimaattop start in Madrid, zit Anuna De Wever op Martinique

Annick Grobben

01 december 2019

18u00 22 Milieu Youth for Climate-boegbeeld Anuna De Wever (18) zal er dus niet bij zijn, op de klimaattop COP25 die morgen start in Madrid. De klimaatactiviste, die acht weken geleden zeilend vertrok naar Chili, waar de top eerst zou plaatsvinden, raakte op een ecologisch verantwoorde manier niet meer op tijd terug in de Spaanse hoofdstad. Radicaal vasthouden aan het principe om niét te vliegen: schiet ze zo haar doel niet voorbij? «Zeker niet», zegt ze vanop Martinique.

Het was balen, toen ze eind oktober, zeilend onderweg naar Chili met een hele delegatie Europese klimaatactivisten, vernam dat de klimaattop in het Zuid-Amerikaanse land werd afgelast. Anuna De Wever barstte in tranen uit op de Regina Maris. En het was nog veel harder balen toen de zoektocht naar een sportcatamaran, die de zeilers tijdig naar de plaatsvervangende top in Madrid zou kunnen brengen, vergeefs bleek. Want de klimaattop was, naast projecten in het Amazonewoud, nu net het doel van de ondernemende zeiltocht.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 02 uren 33 minuten 08 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode