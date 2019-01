“Het ideale dieet voor de mens én de planeet”: zo voeden we 10 miljard mensen in 2050 op een gezonde én duurzame manier IB

17 januari 2019

04u02

Bron: Reuters, de Volkskrant 0 Milieu Wetenschappers hebben het “ideale voedingspatroon voor de planeet en haar groeiende bevolking” samengesteld. Het dieet zorgt ervoor dat we tegen 2050 alle tien miljard mensen op een gezonde en duurzame manier kunnen voeden. Concreet betekent dit dat we onze consumptie van groenten, noten en peulvruchten moeten verdubbelen en onze inname van suiker en vlees moeten halveren.

Om het dieet te volgen, moet de gemiddelde mens dus wel bereid zijn om andere eetgewoontes aan te leren. Dat zegt de Britse hoogleraar Tim Lang, een van de leiders van de studie, waaraan 37 wetenschappers uit zestien landen drie jaar lang gewerkt hebben. Vandaag verschenen de resultaten van die gezamenlijke arbeid in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

new EAT-Lancet Commission report now out. Sets benchmark diet which all societies can vary. Goals for how food and farming can live within planetary boundaries and rebuild ecosystems and human health. Saves 11 million lives. Great Food Transformation now. https://t.co/cEleArrGyq Professor Tim Lang(@ ProfTimLang) link

“Het voedsel dat we eten en de manier waarop we het produceren bepalen de gezondheid van de mensen én van de planeet en dat is iets wat we tot nu toe maar niet lijken te willen begrijpen”, zegt Lang. “Om een groeiende bevolking van 10 miljard mensen tegen 2050 te voeden met een gezond en voedzaam dieet, moeten we onze eetgewoonten aanpassen, de voedselproductie verbeteren en voedselverspilling verminderen. We hebben een significante omwenteling nodig die het wereldwijde voedselsysteem verandert zoals nooit tevoren.”

Voor de consument betekent dit concreet dat wereldwijd de consumptie van (rood) vlees en suiker gehalveerd moet worden, terwijl de consumptie van noten, fruit, groenten en peulvruchten juist moet verdubbelen.

Drastische veranderingen in eetpatroon nodig

Voor individuele regio’s betekent het dat soms nog drastischer veranderingen in het lokale eetpatroon nodig zijn. Zo eten mensen in Noord-Amerika gemiddeld dagelijks 6,5 keer de in de studie aanbevolen hoeveelheid vlees, terwijl mensen in Zuid-Azië dagelijks juist maar half zoveel vlees als aanbevolen consumeren. In de sub-Saharalanden in Afrika eten de mensen dan weer 7,5 keer de in de studie aanbevolen hoeveelheid zetmeelrijke groenten, zoals aardappels.

De onderzoekers gaven op de presentatie van de onderzoeksresultaten toe dat het “zeer ambitieus zou zijn om te hopen dat iedereen ter wereld dit dieet zou aannemen, alleen al omdat er zo’n grote ongelijkheid is in de toegang tot voedsel: meer dan 800 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten, terwijl nog veel meer mensen (o.a. in het westen) een ongezond dieet hebben dat bijdraagt aan de ontwikkeling van chronische ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en suikerziekte en leidt tot een vroege dood.”

Duurzaam en gezond

Dat gezondheid en duurzaam eten hand in hand gaan, blijkt voor Lang niet zo'n hele grote verrassing. “De laatste tien jaar zijn talloze onderzoeken verschenen die allemaal één kant op wijzen", zegt hij in de Volkskrant: “Wat goed is voor de gezondheid, is ook goed voor de planeet.”