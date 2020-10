“Helft koraal Groot Barrièrerif sinds jaren negentig afgestorven” IB

14 oktober 2020

07u05

Bron: ANP 2 Milieu De helft van het koraal van het Groot Barrièrerif (Great Barrier Reef) voor de Australische kust is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw afgestorven, stellen onderzoekers in een studie die vandaag is gepubliceerd. De sterfte vond plaats onder vrijwel alle koraalsoorten in het grootste koraalrif ter wereld.

De hoeveelheid klein, middelgroot en groot koraal in zowel diep als ondiep water is met meer dan 50 procent afgenomen tussen 1996 en 2017, aldus de Australische koraalonderzoekers. De sterfte is vooral groot in stukken die te lijden hadden onder de hoge temperaturen die in 2016 en 2017 voor een massale verbleking van koraal zorgden.

De koraalsoorten die het meest zijn afgestorven, zijn belangrijk voor de habitat van andere levensvormen in het rif, waaronder vissen. De vissenpopulaties en visserijen die in het gebied actief zijn, lijden dan ook onder de koraalsterfte, aldus de onderzoekers.

Minder grote ‘moederkoralen’ over

Volgens een van de auteurs kan het rif zich niet meer zo goed herstellen als vroeger omdat er minder grote koralen over zijn die voor nieuw koraal kunnen zorgen. "Een levendige koraalpopulatie bestaat uit miljoenen kleine babykoralen en veel grote - de grote moeders die de meeste larven produceren", aldus medeauteur Terry Hughes.

Het Groot Barrièrerif is 's werelds grootste koraalrif en de habitat van vele bedreigde diersoorten als de groene zeeschildpad en de Indische zeekoe. Wetenschappers wijten de koraalsterfte aan klimaatverandering. Die veroorzaakt volgens hen een toename in het aantal verstoringen in het ecosysteem, voornamelijk in de vorm van opwarming van het zeewater. "Er is geen tijd te verliezen", waarschuwen de auteurs. "We moeten de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk scherp verminderen."

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)