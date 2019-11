“Geneesmiddelen komen steeds vaker in milieu terecht”: tot 30 stoffen vindbaar in Belgisch water kg

13 november 2019

16u17

Bron: Belga 1 Milieu Als er geen maatregelen worden genomen zullen er alsmaar meer farmaceutische actieve stoffen in het milieu terechtkomen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. De OESO hekelt dat er nauwelijks wordt gekeken naar de negatieve effecten van geneesmiddelen op het milieu en pleit voor een beter farmaceutisch beleid.

Wereldwijd worden meer dan 2.000 actieve farmaceutische middelen toegediend. Die komen via zeer kleine hoeveelheden terecht in het water of in het milieu door de productie en consumptie van geneesmiddelen, maar even goed door het weggooien van vervallen geneesmiddelen of via uitwerpselen.



Omdat medicijnen erop zijn gemaakt bij lage dosissen te werken op levende organismen, zijn ze dus ook bij zeer lage dosissen al gevaarlijk voor het milieu, aldus de organisatie. De actieve deeltjes zorgen voor allerlei ongewenste effecten op dieren die in het water leven.

Vervrouwelijkte vissen

Zo wijst de OESO naar studies die hebben aangetoond dat de actieve stoffen in anticonceptiepillen vissen en amfibieën vervrouwelijken. Anderzijds zorgen psychiatrische geneesmiddelen ervoor dat het gedrag van vissen verandert waardoor ze roekelozer zijn en daardoor kwetsbaarder voor roofdieren.



Verder zorgt het overmatig gebruik en het lozen van antibiotica in wateren voor resistentie. De OESO verwijst naar eerdere studies waaruit bleek dat het aantal doden ten gevolge van antibioticaresistente infecties tegen 2050 kan oplopen tot tien miljoen per jaar.

Tot 30 stoffen vindbaar

In België vond men daarnaast 11 tot 30 farmaceutische stoffen in ons grondwater, drinkwater of oppervlaktewater. Daarmee hoort België tot de middenmoot: in Spanje, Duitsland en de VS kan dat tot ver in de honderd lopen. Maar volgens de OESO zijn waterzuiveringsinstallaties er ook niet op gemaakt om de chemische stoffen uit het water te halen, of doen ze dat in ieder geval niet volledig.



Door de vergrijzing, de vooruitgang van de gezondheidssector en de intensivering van de vlees- en visproductie zullen er nog meer farmaceutische stoffen in het milieu vrijkomen als er geen maatregelen worden genomen, zo waarschuwt de OESO.



Om dat effect tegen te gaan roept de organisatie landen op tot meer internationale samenwerking en om een nationaal farmaceutisch plan te maken dat de effecten van de stoffen op het milieu in beeld brengt en dat rekening houdt met de gehele cyclus van geneesmiddelen.