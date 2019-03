“Gefeliciteerd zonder je rijbewijs”: waarom jongeren dat roze papiertje minder belangrijk vinden Amber Vuylsteke & Nina Dillen

14 maart 2019

17u53 3 Milieu Een rijbewijs halen anno 2019? Een groeiende groep jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar ziet er het voordeel niet langer van in. Te duur, slecht voor het milieu en overbodig als je in een stad woont. “Bij de jongste generatie is het bijna een statement om géén rijbewijs te halen.”

Jongeren hechten steeds minder belang aan dat officiële roze kaartje in de portefeuille waarmee ze de baan op mogen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Mobiliteit. In 2018 reikte de dienst 111.991 rijbewijzen uit, een daling van 18% in vergelijking met 2010. De grootste daling situeert zich bij de jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar. Acht jaar geleden haalden nog bijna 125.000 mensen uit die leeftijdscategorie een rijbewijs, vorig jaar waren dat er slechts 101.000.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN