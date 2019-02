“Gebruik van glyfosaat verhoogt kans op kanker met 41 procent” kv

19 februari 2019

02u15

Bron: The Guardian, CNN 0 Milieu Wie gebruik maakt van de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat heeft tot 41 procent meer kans om de kanker non-hodgkinlymfoom te ontwikkelen. Dat blijkt uit een omvangrijke studie van de Universiteit van Washington.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel in onkruidverdelgers zoals het populaire Roundup van Monsanto. Het is wereldwijd een van de meest populaire onkruidbestrijders. Of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, is al lang voer voor debat onder wetenschappers.

Eind 2017 verlengde de Europese Unie de vergunning voor het gebruik van glyfosaat nog met vijf jaar. Een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie had glyfosaat in verband gebracht met kanker, maar de Europese agentschappen voor voedselveiligheid (EFSA) en chemische producten (ECHA) vonden geen bewijzen dat de stof mogelijk kankerverwekkend is.

Metastudie: 54.000 mensen

Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben nu alle reeds gepubliceerde studies naar de effecten van glyfosaat op mensen opnieuw onder de loep genomen. Voor deze metastudie beschikten ze over data van meer dan 54.000 mensen die werkten in de onkruidbestrijding.

Ze concentreerden zich daarbij op de gegevens van mensen met de “grootste blootstelling” aan het middel en stelden vast dat er een “duidelijk verband” bestaat met het risico op non-hodgkinlymfoom. “Alle meta-analyses tot nu toe, inclusief de onze, hebben consequent dezelfde vaststelling: blootstelling aan herbicides op basis van glyfosaat gaan gepaard met een verhoogd risico op non-hodgkinlymfoom”, stellen de auteurs in hun studie die gepubliceerd werd in het vakblad Mutation Research.

Beperkingen aan onderzoek

Bayer, dat vorig jaar Monsanto overnam, noemt het nieuwe onderzoek een “statistische manipulatie”.Volgens de chemiereus levert het “geen wetenschappelijk bewijs dat ingaat tegen de omvangrijke research die aantoont dat herbicides met glyfosaat niet kankerverwekkend zijn.”

De auteurs van het onderzoek erkennen dat er beperkingen zijn aan hun analyse. Zo was er enkel “beperkte gepubliceerde informatie” beschikbaar en verschilde de mate van blootstelling van de deelnemers aan de verschillende studies. Daarnaast houden de beschikbare studies ook geen rekening met het glyfosaatresidu dat zich opbouwt in de bodem van voorgaande sproeiperiodes sinds het sinds midden jaren 2000 in gebruik werd genomen, stellen ze.